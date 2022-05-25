https://ria.ru/20220525/kndr-1790544252.html

КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле

КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле - РИА Новости, 25.05.2022

КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле

КНДР испытала "оборудование для детонации", вероятно, в рамках подготовки к ядерному испытанию, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:49

2022-05-25T09:49

2022-05-25T09:50

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/91/1521929156_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_7b81ade4d1074200f1dc292fe7d084e6.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. КНДР испытала "оборудование для детонации", вероятно, в рамках подготовки к ядерному испытанию, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи."Было зафиксировано, что (КНДР - ред.) в другом, чем полигон Пхунгери, месте тестирует работу оборудования для детонации ядерного заряда для подготовки к седьмому ядерному испытанию", - заявил офис президента.Как отметил первый заместитель руководителя офиса национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё, Сеул не думает, что КНДР проведет ядерное испытание в ближайшие день или два, но "безусловно" это может произойти после.Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне. Первая из ракет, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой. Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Ранее национальное агентство разведки Южной Кореи заявило на закрытом брифинге для депутатов в парламенте, что Северная Корея готова к ядерному испытанию, а также может вскоре снова запустить межконтинентальную баллистическую ракету, несмотря на кризис в стране из-за вспышки COVID-19.

https://ria.ru/20220525/oborona-1790527643.html

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, кндр (северная корея)