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КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле
КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле - РИА Новости, 25.05.2022
КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле
КНДР испытала "оборудование для детонации", вероятно, в рамках подготовки к ядерному испытанию, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:49
2022-05-25T09:49
2022-05-25T09:50
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. КНДР испытала "оборудование для детонации", вероятно, в рамках подготовки к ядерному испытанию, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи."Было зафиксировано, что (КНДР - ред.) в другом, чем полигон Пхунгери, месте тестирует работу оборудования для детонации ядерного заряда для подготовки к седьмому ядерному испытанию", - заявил офис президента.Как отметил первый заместитель руководителя офиса национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё, Сеул не думает, что КНДР проведет ядерное испытание в ближайшие день или два, но "безусловно" это может произойти после.Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне. Первая из ракет, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой. Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Ранее национальное агентство разведки Южной Кореи заявило на закрытом брифинге для депутатов в парламенте, что Северная Корея готова к ядерному испытанию, а также может вскоре снова запустить межконтинентальную баллистическую ракету, несмотря на кризис в стране из-за вспышки COVID-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея)
09:49 25.05.2022 (обновлено: 09:50 25.05.2022)
КНДР готовится к ядерному испытанию, заявили в Сеуле
В офисе президента Южной Кореи заявили о испытаниях КНДР оборудования для детонации
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. КНДР испытала "оборудование для детонации", вероятно, в рамках подготовки к ядерному испытанию, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи.
"Было зафиксировано, что (КНДР - ред.) в другом, чем полигон Пхунгери, месте тестирует работу оборудования для детонации ядерного заряда для подготовки к седьмому ядерному испытанию", - заявил офис президента.
Как отметил первый заместитель руководителя офиса национальной безопасности при президенте Южной Кореи
Ким Тхэ Хё, Сеул
не думает, что КНДР проведет ядерное испытание в ближайшие день или два, но "безусловно" это может произойти после.
Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря
, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне
. Первая из ракет, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой. Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Ранее национальное агентство разведки Южной Кореи заявило на закрытом брифинге для депутатов в парламенте, что Северная Корея готова к ядерному испытанию, а также может вскоре снова запустить межконтинентальную баллистическую ракету, несмотря на кризис в стране из-за вспышки COVID-19.