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Америка решила догнать и обогнать Китай - РИА Новости, 25.05.2022
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Америка решила догнать и обогнать Китай
Америка решила догнать и обогнать Китай - РИА Новости, 25.05.2022
Америка решила догнать и обогнать Китай
Понятно, что главной сенсацией завершившейся поездки президента США в Азию стало его неожиданное заявление: "Да, это обязательство, которое мы на себя взяли" —... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:00
2022-05-25T08:02
авторы
китай
сша
америка
нато
мировая экономика
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Понятно, что главной сенсацией завершившейся поездки президента США в Азию стало его неожиданное заявление: "Да, это обязательство, которое мы на себя взяли" — по части военной защиты американцами Тайваня в случае китайской военной операции против того. Не помогли даже немедленные разъяснения всяческих работников администрации, что Джо Байден не сказал ничего нового, что и раньше заявлялось: в случае немирного присоединения Тайваня Америка окажет ему какую-то помощь.Не помогли эти уточнения, потому что одни комментаторы предсказуемо отозвались: "Не хватало еще, чтобы этот человек втянул нас в ядерную войну с Китаем", а другие в очередной раз напомнили: Байден вообще давно уже сам не понимает, что говорит. Ну а как отреагировал Пекин, можно даже не упоминать, все и так ясно.Но в ходе своей поездки в Сеул и Токио Байден сделал и другие заявления, менее пугающие, но более интересные. В частности, он пообещал догнать и перегнать Китай экономически. Дословно: впервые за 40 лет ВВП США в 2022 году вырастет больше, чем китайский. Авторы агентства "Блумберг" уточнили, что на самом деле это произойдет впервые за 46 лет, обещав Китаю рост в два процента, а США в 2,8. Причина — упорство Пекина в его политике "ноль ковида", которая закрывает производства и закупоривает логистические цепочки.Это великолепное выступление по множеству причин: прежде всего, никогда раньше Америка так ясно не демонстрировала, что она страна, для которой Китай — ориентир в завистливой гонке за лидером. Оценок того, на каком месте в списке крупнейших экономик окажутся США и Китай через десять или двадцать лет, было сколько угодно, но чтобы на высшем уровне обозначить свою страну как догоняющую — такого не случалось.Однако дальше пошли отклики, в том числе экономические, с цифрами в руках. Дело в том, что Байден и(или) его команда опирались на данные только одного января и проецировали их на весь предстоящий год. А данные — они бывают всякие. Например, в первые три месяца года Китай вырос на 4,8 процента, а его внешняя торговля приросла на 7,9 процента. А еще есть такие факторы, как инвестиции в новые проекты на китайской земле, которые и подавно растут бешеными темпами именно в этом году, и цены на нефть и газ для Китая, по понятным причинам доступные и предсказуемые, и многое другое.Но то был китайский подход к вопросу. Есть еще американский, точнее, подход оппозиции: республиканцев и близких к ним идеологов. Эти не играют цифрами, они копают глубже, напоминая, что экономика тесно связана с состоянием общества в целом.Вот, например, в свежей публикации из American Thinker на тему "Таких не берут в космонавты": наша страна превращается в племенное общество с коллективной нищетой, растущей преступностью, уничтоженной южной границей, разрушенными конституционными нормами и бешеной инфляцией. Мы шли к такому положению много десятилетий и вот дошли, и еще вопрос, а будет ли Америка существовать 4 июля 2026 года (259 лет государству) или она к тому моменту окажется на грани роспуска.Это материал вовсе не о "догнать и перегнать" какой-то там далекий Китай, а насчет умело культивируемой демократами расовой и прочей ненависти между разными группами населения. И тут как не вспомнить, что уже много лет китайские мыслители, официальные и не очень, стараются отказаться от идеи ВВП как единственного критерия роста, счастья и добра, хотя ВВП Китая все это время продолжает расти бодрыми темпами. Важно общее самочувствие нации. Понятно: в Пекине масса чисто внутренних проблем и тамошнее весьма динамичное общество постоянно грызется по самым разным поводам, но ничего подобного тому, что происходит внутри американского общества, у китайцев нет.Иными словами, если вы хотите говорить о конкурентоспособности наций в их соревновании друг с другом, то это очень сложный разговор со множеством вводных данных.Но именно к этому вопросу сводится смысл поездки Джозефа Байдена в Азию. Дело в том, что в Токио наконец-то родился проект под названием IPEF (Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива), провозглашенный осенью прошлого года, но остававшийся загадкой.Сейчас стал известен список из 12 стран, готовых туда войти. И, как и предсказывалось, там нет и не может быть Китая, зато есть государства, которые на всякий случай одновременно входят в несколько других экономических объединений, в том числе неформально возглавляемых Пекином, по принципу "сначала надо записаться, а потом смотреть, хорошая ли это штука".Смотреть начинают прямо сейчас, особенно, понятное дело, Китай. Предварительные выводы получаются вот какие: да, тут есть явный акцент на контроле в рамках IPEF за отраслью, где Пекин все еще догоняющий, — производство полупроводников. Однако заметно, что провозгласили в Токио только общую идею этой "экономической НАТО", а на конкретное наполнение таковой еще надо посмотреть, чем и будут заниматься все и всякие страны нескольких регионов: Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной. Если окажется, что инициатива будет сковывать и тормозить их участие в прочих инициативах и соглашениях, то начнется сложное маневрирование и переговоры о всех и всяческих правилах игры.Собственно, "правила" здесь — ключевое слово. Когда в Токио задали вопрос Джейку Салливану, помощнику Байдена по национальной безопасности, зачем создают IPEF, он ответил: чтобы участники имели возможность "тесно работать с США над правилами и стандартами, над большей прозрачностью и координацией логистических цепочек, над инновациями". А умные люди напомнили, что многие из таких правил потребуют еще и утверждения конгрессом. В общем, разброд и шатания внутри этого экономического новообразования начнутся, когда там проявится принцип "кто не с нами, тот против нас". А поэтому тянуть туда партнеров будут медленно и осторожно.Что же касается общей идеи догнать и обогнать Китай, то тут интересно будет посмотреть, не превратится ли она усилиями "империи лжи" в очередной воздушный замок, откуда доносятся привычные крики: "Смотрите, мы их в очередной раз победили".Может, кто-то и поверит.
https://ria.ru/20220524/pomosch-1790429259.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/tayvan-1790281412.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20220327/1780324482.html
https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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353
60
авторы, китай, сша, америка, нато, мировая экономика
08:00 25.05.2022 (обновлено: 08:02 25.05.2022)
 

Америка решила догнать и обогнать Китай

© AFP 2022 / Anthony WallaceДевушка проходит мимо плаката с изображением президента США Джо Байдена в Сеуле, Южная Корея
Девушка проходит мимо плаката с изображением президента США Джо Байдена в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Понятно, что главной сенсацией завершившейся поездки президента США в Азию стало его неожиданное заявление: "Да, это обязательство, которое мы на себя взяли" — по части военной защиты американцами Тайваня в случае китайской военной операции против того. Не помогли даже немедленные разъяснения всяческих работников администрации, что Джо Байден не сказал ничего нового, что и раньше заявлялось: в случае немирного присоединения Тайваня Америка окажет ему какую-то помощь.
Не помогли эти уточнения, потому что одни комментаторы предсказуемо отозвались: "Не хватало еще, чтобы этот человек втянул нас в ядерную войну с Китаем", а другие в очередной раз напомнили: Байден вообще давно уже сам не понимает, что говорит. Ну а как отреагировал Пекин, можно даже не упоминать, все и так ясно.
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Но в ходе своей поездки в Сеул и Токио Байден сделал и другие заявления, менее пугающие, но более интересные. В частности, он пообещал догнать и перегнать Китай экономически. Дословно: впервые за 40 лет ВВП США в 2022 году вырастет больше, чем китайский. Авторы агентства "Блумберг" уточнили, что на самом деле это произойдет впервые за 46 лет, обещав Китаю рост в два процента, а США в 2,8. Причина — упорство Пекина в его политике "ноль ковида", которая закрывает производства и закупоривает логистические цепочки.
Это великолепное выступление по множеству причин: прежде всего, никогда раньше Америка так ясно не демонстрировала, что она страна, для которой Китай — ориентир в завистливой гонке за лидером. Оценок того, на каком месте в списке крупнейших экономик окажутся США и Китай через десять или двадцать лет, было сколько угодно, но чтобы на высшем уровне обозначить свою страну как догоняющую — такого не случалось.
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Однако дальше пошли отклики, в том числе экономические, с цифрами в руках. Дело в том, что Байден и(или) его команда опирались на данные только одного января и проецировали их на весь предстоящий год. А данные — они бывают всякие. Например, в первые три месяца года Китай вырос на 4,8 процента, а его внешняя торговля приросла на 7,9 процента. А еще есть такие факторы, как инвестиции в новые проекты на китайской земле, которые и подавно растут бешеными темпами именно в этом году, и цены на нефть и газ для Китая, по понятным причинам доступные и предсказуемые, и многое другое.
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18 апреля, 12:00Россия-Китай: Главное
ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%
Но то был китайский подход к вопросу. Есть еще американский, точнее, подход оппозиции: республиканцев и близких к ним идеологов. Эти не играют цифрами, они копают глубже, напоминая, что экономика тесно связана с состоянием общества в целом.
Вот, например, в свежей публикации из American Thinker на тему "Таких не берут в космонавты": наша страна превращается в племенное общество с коллективной нищетой, растущей преступностью, уничтоженной южной границей, разрушенными конституционными нормами и бешеной инфляцией. Мы шли к такому положению много десятилетий и вот дошли, и еще вопрос, а будет ли Америка существовать 4 июля 2026 года (259 лет государству) или она к тому моменту окажется на грани роспуска.
Это материал вовсе не о "догнать и перегнать" какой-то там далекий Китай, а насчет умело культивируемой демократами расовой и прочей ненависти между разными группами населения. И тут как не вспомнить, что уже много лет китайские мыслители, официальные и не очень, стараются отказаться от идеи ВВП как единственного критерия роста, счастья и добра, хотя ВВП Китая все это время продолжает расти бодрыми темпами. Важно общее самочувствие нации. Понятно: в Пекине масса чисто внутренних проблем и тамошнее весьма динамичное общество постоянно грызется по самым разным поводам, но ничего подобного тому, что происходит внутри американского общества, у китайцев нет.
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27 марта, 09:04Прямой эфир
Полет дракона. Как Китаю удалось догнать и перегнать всех
Иными словами, если вы хотите говорить о конкурентоспособности наций в их соревновании друг с другом, то это очень сложный разговор со множеством вводных данных.
Но именно к этому вопросу сводится смысл поездки Джозефа Байдена в Азию. Дело в том, что в Токио наконец-то родился проект под названием IPEF (Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива), провозглашенный осенью прошлого года, но остававшийся загадкой.
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Байден приглашает азиатских партнеров в клуб самоубийц
Сейчас стал известен список из 12 стран, готовых туда войти. И, как и предсказывалось, там нет и не может быть Китая, зато есть государства, которые на всякий случай одновременно входят в несколько других экономических объединений, в том числе неформально возглавляемых Пекином, по принципу "сначала надо записаться, а потом смотреть, хорошая ли это штука".
Смотреть начинают прямо сейчас, особенно, понятное дело, Китай. Предварительные выводы получаются вот какие: да, тут есть явный акцент на контроле в рамках IPEF за отраслью, где Пекин все еще догоняющий, — производство полупроводников. Однако заметно, что провозгласили в Токио только общую идею этой "экономической НАТО", а на конкретное наполнение таковой еще надо посмотреть, чем и будут заниматься все и всякие страны нескольких регионов: Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной. Если окажется, что инициатива будет сковывать и тормозить их участие в прочих инициативах и соглашениях, то начнется сложное маневрирование и переговоры о всех и всяческих правилах игры.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 12:28
Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США
Собственно, "правила" здесь — ключевое слово. Когда в Токио задали вопрос Джейку Салливану, помощнику Байдена по национальной безопасности, зачем создают IPEF, он ответил: чтобы участники имели возможность "тесно работать с США над правилами и стандартами, над большей прозрачностью и координацией логистических цепочек, над инновациями". А умные люди напомнили, что многие из таких правил потребуют еще и утверждения конгрессом. В общем, разброд и шатания внутри этого экономического новообразования начнутся, когда там проявится принцип "кто не с нами, тот против нас". А поэтому тянуть туда партнеров будут медленно и осторожно.
Что же касается общей идеи догнать и обогнать Китай, то тут интересно будет посмотреть, не превратится ли она усилиями "империи лжи" в очередной воздушный замок, откуда доносятся привычные крики: "Смотрите, мы их в очередной раз победили".
Может, кто-то и поверит.
 
АвторыКитайСШААмерикаНАТОмировая экономика
 
 
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