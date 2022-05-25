https://ria.ru/20220525/it-kompanii-1790636487.html
Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев
Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев - РИА Новости, 25.05.2022
Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев
Минцифры РФ лишит аккредитации IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством, сообщили в министерстве. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:20
2022-05-25T15:20
2022-05-25T15:20
владимир путин
россия
украина
михаил мишустин
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минцифры РФ лишит аккредитации IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством, сообщили в министерстве.Во вторник издание РБК со ссылкой на два источника на рынке и главу АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина сообщало, что российские компании начали увольнять или переводить на более низкие должности IT-специалистов украинского происхождения. О каких именно компаниях идет речь, собеседники издания не уточнили. Позднее Минцифры сообщило, что не подтверждает информацию о массовых увольнениях украинцев."Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы", - говорится в сообщении.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
https://ria.ru/20220516/kreditovanie-1788795397.html
https://ria.ru/20220519/otsrochka-1789468451.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, михаил мишустин, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев
Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании, которые будут увольнять граждан Украины