https://ria.ru/20220525/it-kompanii-1790636487.html

Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев

Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев - РИА Новости, 25.05.2022

Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев

Минцифры РФ лишит аккредитации IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством, сообщили в министерстве. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:20

2022-05-25T15:20

2022-05-25T15:20

владимир путин

россия

украина

михаил мишустин

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минцифры РФ лишит аккредитации IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством, сообщили в министерстве.Во вторник издание РБК со ссылкой на два источника на рынке и главу АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина сообщало, что российские компании начали увольнять или переводить на более низкие должности IT-специалистов украинского происхождения. О каких именно компаниях идет речь, собеседники издания не уточнили. Позднее Минцифры сообщило, что не подтверждает информацию о массовых увольнениях украинцев."Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы", - говорится в сообщении.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220516/kreditovanie-1788795397.html

https://ria.ru/20220519/otsrochka-1789468451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, михаил мишустин, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)