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Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг
Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 25.05.2022
Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:39
2022-05-25T12:39
2022-05-25T12:39
россия
совет федерации рф
госуслуги
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, госуслуги
Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг
Совет Федерации одобрил закон о получении ИНН через единый портал госуслуг
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.
Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.
Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.
Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.