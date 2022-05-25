https://ria.ru/20220525/inn-1790597315.html

Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг

Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 25.05.2022

Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:39

2022-05-25T12:39

2022-05-25T12:39

россия

совет федерации рф

госуслуги

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.

https://ria.ru/20220430/nalogi-1786279546.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, совет федерации рф, госуслуги