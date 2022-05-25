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Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 25.05.2022
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Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг
Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 25.05.2022
Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:39
2022-05-25T12:39
россия
совет федерации рф
госуслуги
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.
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россия, совет федерации рф, госуслуги
12:39 25.05.2022
 
Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг

Совет Федерации одобрил закон о получении ИНН через единый портал госуслуг

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.
Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.
Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.
Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.
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