https://ria.ru/20220525/indiya-1790630775.html

В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров

В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров - РИА Новости, 25.05.2022

В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров

Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:15

2022-05-25T15:15

2022-05-25T15:16

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph.Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в связи с гибелью туристов. По ее словам, администрация штата координирует свои действия с коллегами в Одише для оказания помощи пострадавшим.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, западная бенгалия, пассажиры, туристы, индия