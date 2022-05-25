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В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров - РИА Новости, 25.05.2022
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Туризм
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В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров - РИА Новости, 25.05.2022
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров
Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:15
2022-05-25T15:16
туризм
туризм
новости - туризм
западная бенгалия
пассажиры
туристы
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph.Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в связи с гибелью туристов. По ее словам, администрация штата координирует свои действия с коллегами в Одише для оказания помощи пострадавшим.
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туризм, новости - туризм, западная бенгалия, пассажиры, туристы, индия
15:15 25.05.2022 (обновлено: 15:16 25.05.2022)
 
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров

В Индии при аварии туристического автобуса шестеро пассажиров погибли, более 30 ранены

© AP Photo / Manish SwarupТуристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Manish Swarup
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph.
Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.
Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.
Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в связи с гибелью туристов. По ее словам, администрация штата координирует свои действия с коллегами в Одише для оказания помощи пострадавшим.
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