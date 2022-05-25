https://ria.ru/20220525/indiya-1790630775.html
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров - РИА Новости, 25.05.2022
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров
Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:15
2022-05-25T15:15
2022-05-25T15:16
туризм
туризм
новости - туризм
западная бенгалия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph.Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в связи с гибелью туристов. По ее словам, администрация штата координирует свои действия с коллегами в Одише для оказания помощи пострадавшим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, западная бенгалия, пассажиры, туристы, индия
15:15 25.05.2022 (обновлено: 15:16 25.05.2022)
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров
В Индии при аварии туристического автобуса шестеро пассажиров погибли, более 30 ранены
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша, сообщает The Telegraph.
Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.
Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.
Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в связи с гибелью туристов. По ее словам, администрация штата координирует свои действия с коллегами в Одише для оказания помощи пострадавшим.