Рейтинг@Mail.ru
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/fmba-1790610158.html
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций - РИА Новости, 25.05.2022
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций
Специалисты ФМБА разработали портативный газовый анализатор - "электронный нос", прибор позволяет в течение нескольких секунд выявлять наличие ряда инфекций,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:41
2022-05-25T13:56
общество
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_650b01e7e601fc0fe5b064ab5387786d.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали портативный газовый анализатор - "электронный нос", прибор позволяет в течение нескольких секунд выявлять наличие ряда инфекций, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Центр стратегического планирования разработал портативный газовый анализатор, работающий на основе полевых транзисторов, так называемый электронный нос. Это новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально-значимые инфекции", - сказала Скворцова на правительственном часе в Совете Федерации.Она отметила, что выявлять инфекции можно как индивидуально, так и в местах массового скопления людей - в самолётах, аэропортах, офисах, концертных залах, образовательных организациях."Фактически за счёт сокращения времени анализа такой прибор может стать аналогом металлической рамки для биобезопасности",- пояснила Скворцова.
https://ria.ru/20220525/vaktsina-1790608046.html
https://ria.ru/20220524/skvortsova-1790325063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9ed99aa64ab5e49c7237643c487b6465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф
13:41 25.05.2022 (обновлено: 13:56 25.05.2022)
 
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций

ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций за несколько секунд

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд ФМБА России
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Стенд ФМБА России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали портативный газовый анализатор - "электронный нос", прибор позволяет в течение нескольких секунд выявлять наличие ряда инфекций, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Центр стратегического планирования разработал портативный газовый анализатор, работающий на основе полевых транзисторов, так называемый электронный нос. Это новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально-значимые инфекции", - сказала Скворцова на правительственном часе в Совете Федерации.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:32
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака
Она отметила, что выявлять инфекции можно как индивидуально, так и в местах массового скопления людей - в самолётах, аэропортах, офисах, концертных залах, образовательных организациях.
"Фактически за счёт сокращения времени анализа такой прибор может стать аналогом металлической рамки для биобезопасности",- пояснила Скворцова.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:50
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова
 
ОбществоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала