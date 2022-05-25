https://ria.ru/20220525/fmba-1790610158.html
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций - РИА Новости, 25.05.2022
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций
Специалисты ФМБА разработали портативный газовый анализатор - "электронный нос", прибор позволяет в течение нескольких секунд выявлять наличие ряда инфекций,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:41
2022-05-25T13:41
2022-05-25T13:56
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали портативный газовый анализатор - "электронный нос", прибор позволяет в течение нескольких секунд выявлять наличие ряда инфекций, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Центр стратегического планирования разработал портативный газовый анализатор, работающий на основе полевых транзисторов, так называемый электронный нос. Это новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально-значимые инфекции", - сказала Скворцова на правительственном часе в Совете Федерации.Она отметила, что выявлять инфекции можно как индивидуально, так и в местах массового скопления людей - в самолётах, аэропортах, офисах, концертных залах, образовательных организациях."Фактически за счёт сокращения времени анализа такой прибор может стать аналогом металлической рамки для биобезопасности",- пояснила Скворцова.
https://ria.ru/20220525/vaktsina-1790608046.html
https://ria.ru/20220524/skvortsova-1790325063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, совет федерации рф
13:41 25.05.2022 (обновлено: 13:56 25.05.2022)
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций
ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций за несколько секунд
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали портативный газовый анализатор - "электронный нос", прибор позволяет в течение нескольких секунд выявлять наличие ряда инфекций, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Центр стратегического планирования разработал портативный газовый анализатор, работающий на основе полевых транзисторов, так называемый электронный нос. Это новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально-значимые инфекции", - сказала Скворцова на правительственном часе в Совете Федерации
.
Она отметила, что выявлять инфекции можно как индивидуально, так и в местах массового скопления людей - в самолётах, аэропортах, офисах, концертных залах, образовательных организациях.
"Фактически за счёт сокращения времени анализа такой прибор может стать аналогом металлической рамки для биобезопасности",- пояснила Скворцова.