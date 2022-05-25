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В Подмосковье стартовал финал областного слета "Школа безопасности"
В Подмосковье стартовал финал областного слета "Школа безопасности" - РИА Новости, 25.05.2022
В Подмосковье стартовал финал областного слета "Школа безопасности"
Финальный этап областного детско-юношеского слета- соревнования "Школа безопасности" стартовал в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:24
2022-05-25T20:24
2022-05-25T20:24
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МОСКВА, 25 МАЯ - РИА Новости. Финальный этап областного детско-юношеского слета- соревнования "Школа безопасности" стартовал в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба облправительства.За победу спорят команды школьников от 11 до 17 лет. Отбор происходил в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный. Всего в нем участвовали более 3,5 тысяч ребят.Среди конкурсных заданий - пожарная эстафета, комбинированное силовое упражнение и кросс-эстафета, поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера и на акватории, тестирование по ОБЖ.В программу также включен "Маршрут выживания" - наиболее протяженная и сложная из всех дистанций с выполнением заданий на маршруте."Соревнования являются своеобразным итогом подготовки детей по предметам ОБЖ и БЖД. Ребята показывают свои навыки, которые они получили в школе, а также в секциях и кружках дополнительного образования", - привели в пресс-службе слова начальника отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области Вадима Лихачёва.По итогам соревнований определятся лучшие команды, которые представят Московскую область на межрегиональном слете-соревновании "Школы безопасности". Затем победители в ЦФО отправятся на всероссийский финал.
https://ria.ru/20220520/studotryady-1789827688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия
МОСКВА, 25 МАЯ - РИА Новости. Финальный этап областного детско-юношеского слета- соревнования "Школа безопасности" стартовал в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба облправительства.
За победу спорят команды школьников от 11 до 17 лет. Отбор происходил в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный. Всего в нем участвовали более 3,5 тысяч ребят.
"Мероприятие - большое и значимое для Московской области
. Помогают в оргвопросах активисты движения "Волонтеры Подмосковья". К работе активно подключены и добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые выступают в качестве судей на этапах", – приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
Среди конкурсных заданий - пожарная эстафета, комбинированное силовое упражнение и кросс-эстафета, поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера и на акватории, тестирование по ОБЖ.
В программу также включен "Маршрут выживания" - наиболее протяженная и сложная из всех дистанций с выполнением заданий на маршруте.
"Соревнования являются своеобразным итогом подготовки детей по предметам ОБЖ и БЖД. Ребята показывают свои навыки, которые они получили в школе, а также в секциях и кружках дополнительного образования", - привели в пресс-службе слова начальника отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России
по Московской области Вадима Лихачёва.
По итогам соревнований определятся лучшие команды, которые представят Московскую область на межрегиональном слете-соревновании "Школы безопасности". Затем победители в ЦФО отправятся на всероссийский финал.