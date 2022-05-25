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В Подмосковье стартовал финал областного слета "Школа безопасности"

В Подмосковье стартовал финал областного слета "Школа безопасности" - РИА Новости, 25.05.2022

В Подмосковье стартовал финал областного слета "Школа безопасности"

Финальный этап областного детско-юношеского слета- соревнования "Школа безопасности" стартовал в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:24

2022-05-25T20:24

2022-05-25T20:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 МАЯ - РИА Новости. Финальный этап областного детско-юношеского слета- соревнования "Школа безопасности" стартовал в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба облправительства.За победу спорят команды школьников от 11 до 17 лет. Отбор происходил в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный. Всего в нем участвовали более 3,5 тысяч ребят.Среди конкурсных заданий - пожарная эстафета, комбинированное силовое упражнение и кросс-эстафета, поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера и на акватории, тестирование по ОБЖ.В программу также включен "Маршрут выживания" - наиболее протяженная и сложная из всех дистанций с выполнением заданий на маршруте."Соревнования являются своеобразным итогом подготовки детей по предметам ОБЖ и БЖД. Ребята показывают свои навыки, которые они получили в школе, а также в секциях и кружках дополнительного образования", - привели в пресс-службе слова начальника отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области Вадима Лихачёва.По итогам соревнований определятся лучшие команды, которые представят Московскую область на межрегиональном слете-соревновании "Школы безопасности". Затем победители в ЦФО отправятся на всероссийский финал.

https://ria.ru/20220520/studotryady-1789827688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия