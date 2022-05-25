Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/ege-1790584606.html
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным - РИА Новости, 25.05.2022
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным
При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:54
2022-05-25T12:20
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736530150_0:15:3078:1746_1920x0_80_0_0_fdbc8089bc32ecc79f9154ad933c5f44.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА новости. При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что при отказе от ЕГЭ придётся вернуться к формату, когда каждая школа проводит экзамены, а потом экзамены проводят вузы, но в таком случае абитуриенты не смогут успевать на экзамены в пять вузов, особенно если они находятся в разных городах."Нам придётся вернуться в историю, когда мы ограничиваем право наших граждан на поступление во множество вузов", - сказал Музаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от ЕГЭ в связи с выходом РФ из Болонской системы.Музаев пояснил, что вернуться к такому формату "очень нереалистично".Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
https://sn.ria.ru/20220520/ege-1789675917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736530150_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_97a73273c4b47cef8293ebdba456d61e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев
11:54 25.05.2022 (обновлено: 12:20 25.05.2022)
 
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным

Глава Рособрнадзора Музаев: отказ от ЕГЭ ограничит право поступать во множество вузов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Единый госэкзамен по русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА новости. При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что при отказе от ЕГЭ придётся вернуться к формату, когда каждая школа проводит экзамены, а потом экзамены проводят вузы, но в таком случае абитуриенты не смогут успевать на экзамены в пять вузов, особенно если они находятся в разных городах.
"Нам придётся вернуться в историю, когда мы ограничиваем право наших граждан на поступление во множество вузов", - сказал Музаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от ЕГЭ в связи с выходом РФ из Болонской системы.
Музаев пояснил, что вернуться к такому формату "очень нереалистично".
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
Ученица во время заключительного тренировочного ЕГЭ по обществознанию и английскому языку - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 11:46
Голикова рассказала, сколько человек планируют сдать ЕГЭ в 2022 году
 
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор Музаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала