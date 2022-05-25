https://ria.ru/20220525/ege-1790584606.html
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным - РИА Новости, 25.05.2022
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным
При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:54
2022-05-25T11:54
2022-05-25T12:20
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
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МОСКВА, 25 мая - РИА новости. При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что при отказе от ЕГЭ придётся вернуться к формату, когда каждая школа проводит экзамены, а потом экзамены проводят вузы, но в таком случае абитуриенты не смогут успевать на экзамены в пять вузов, особенно если они находятся в разных городах."Нам придётся вернуться в историю, когда мы ограничиваем право наших граждан на поступление во множество вузов", - сказал Музаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от ЕГЭ в связи с выходом РФ из Болонской системы.Музаев пояснил, что вернуться к такому формату "очень нереалистично".Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев
11:54 25.05.2022 (обновлено: 12:20 25.05.2022)
Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным
Глава Рособрнадзора Музаев: отказ от ЕГЭ ограничит право поступать во множество вузов
МОСКВА, 25 мая - РИА новости. При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что при отказе от ЕГЭ придётся вернуться к формату, когда каждая школа проводит экзамены, а потом экзамены проводят вузы, но в таком случае абитуриенты не смогут успевать на экзамены в пять вузов, особенно если они находятся в разных городах.
"Нам придётся вернуться в историю, когда мы ограничиваем право наших граждан на поступление во множество вузов", - сказал Музаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от ЕГЭ в связи с выходом РФ
из Болонской системы.
Музаев пояснил, что вернуться к такому формату "очень нереалистично".
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.