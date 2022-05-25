https://ria.ru/20220525/ege-1790584606.html

Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным

Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным - РИА Новости, 25.05.2022

Глава Рособрнадзора назвал отказ от ЕГЭ нереалистичным

При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:54

2022-05-25T11:54

2022-05-25T12:20

общество

единый государственный экзамен (егэ)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736530150_0:15:3078:1746_1920x0_80_0_0_fdbc8089bc32ecc79f9154ad933c5f44.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА новости. При отказе от ЕГЭ мы вернемся в историю, где ограничим право выпускников поступать во множество вузов, это нереалистично, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что при отказе от ЕГЭ придётся вернуться к формату, когда каждая школа проводит экзамены, а потом экзамены проводят вузы, но в таком случае абитуриенты не смогут успевать на экзамены в пять вузов, особенно если они находятся в разных городах."Нам придётся вернуться в историю, когда мы ограничиваем право наших граждан на поступление во множество вузов", - сказал Музаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от ЕГЭ в связи с выходом РФ из Болонской системы.Музаев пояснил, что вернуться к такому формату "очень нереалистично".Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.

https://sn.ria.ru/20220520/ege-1789675917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев