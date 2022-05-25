https://ria.ru/20220525/dzhonson-1790634936.html

Джонсон ответил отказом на призывы уйти в отставку

Джонсон ответил отказом на призывы уйти в отставку - РИА Новости, 25.05.2022

Джонсон ответил отказом на призывы уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя призывы к отставке, прозвучавшие от ряда парламентариев, вновь заявил, что правительство продолжит... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:15

2022-05-25T15:15

2022-05-25T15:28

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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя призывы к отставке, прозвучавшие от ряда парламентариев, вновь заявил, что правительство продолжит работу.Ранее в среду канцелярия британского премьера опубликовала новый отчет по итогам внутренней проверки, проведённой госслужащей Сью Грей. Там она, в том числе, повторила выводы отчета от 31 января - в частности о том, что некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, и их не следовало проводить. В свою очередь, Джонсон, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна и взял на себя ответственность за происходившее. "Мы собираемся выиграть следующие выборы и мы собираемся продолжать работу", - сказал Джонсон в парламенте.На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, премьер Борис Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.При этом британский телеканал ITV 23 мая опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон - нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.

https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html

https://ria.ru/20220421/dzhonson-1784802592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

борис джонсон, в мире, великобритания, лондон