https://ria.ru/20220525/dzhonson-1790550762.html

"Party Like a Russian". Захарова пошутила о скандале с вечеринками Джонсона

"Party Like a Russian". Захарова пошутила о скандале с вечеринками Джонсона - РИА Новости, 25.05.2022

"Party Like a Russian". Захарова пошутила о скандале с вечеринками Джонсона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила историю с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии с песней Робби... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:21

2022-05-25T10:21

2022-05-25T10:21

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робби уильямс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила историю с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии с песней Робби Уильямса, в которой говорится о людях, "забирающих деньги у всей нации"."Теперь вы понимаете, кому посвятил свой клип Робби Уильямс "Party Like a Russian", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Певец опубликовал клип на эту песню в сентябре 2016 года. Уильямс поет об образе жизни "особого типа людей", которые "забирают деньги у всей нации". Они "не улыбаются, пока не нужно что-то продать", говорится в тексте песни.Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Телеканал отмечает, что другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения. Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html

https://ria.ru/20220514/dzhonon-1788547657.html

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Ольга Маркова

в мире, робби уильямс , садик хан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), борис джонсон, великобритания, лондон