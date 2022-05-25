Строительство скоростной автодороги М-12 в Татарстане идет по графику
Минниханов провел совещание по строительству восьмого этапа скоростной автодороги М-12
Строительство автомобильных дорог. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 мая – РИА Новости. Работы на 40,3 миллиарда рублей выполнены на восьмом этапе скоростной автодороги М-12, проходящем по Татарстану, что составляет порядка четверти общей стоимости запланированных работ, возведение идет по графику, сообщает пресс-служба президента республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду осмотрел участок скоростной автодороги М-12 и провел совещание по вопросам строительства. Протяженность восьмого этапа автодороги, проходящего по территории Татарстана, составляет 71 километр. Стоимость строительства – 168,3 миллиарда рублей. О ходе работ рассказал представитель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Марс Газизуллин.
"Рустаму Минниханову сообщили, что в целом возведение важного инфраструктурного объекта идет по графику, работы ведутся круглосуточно… С начала строительства произведено работ на сумму 40,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На объекте запланировано строительство 41 искусственного сооружения, из них на 24 производятся работы, включая уникальный мост через реку Волга длиной около 3,4 тысячи метров. На мосту возводятся капитальные опоры и выполняется надвижка пролетного строения, надвинуто уже более 4,7 тысячи тонн металлоконструкций. Также предусмотрено строительство 22 водопропускных труб в земляном полотне автодороги, из них девять уже закончены. Под будущей трассой построены железобетонные тоннели для перехода животных.
Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.