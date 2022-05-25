https://ria.ru/20220525/doroga-1790658689.html

Строительство скоростной автодороги М-12 в Татарстане идет по графику

Строительство скоростной автодороги М-12 в Татарстане идет по графику - РИА Новости, 25.05.2022

Строительство скоростной автодороги М-12 в Татарстане идет по графику

Работы на 40,3 миллиарда рублей выполнены на восьмом этапе скоростной автодороги М-12, проходящем по Татарстану, что составляет порядка четверти общей стоимости РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:15

2022-05-25T16:15

2022-05-25T16:15

республика татарстан

казань

рустам минниханов

экономика

российские автомобильные дороги

россия

дороги

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151926/97/1519269781_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80e5238f6aa381a588e70c8f77c00078.jpg

КАЗАНЬ, 25 мая – РИА Новости. Работы на 40,3 миллиарда рублей выполнены на восьмом этапе скоростной автодороги М-12, проходящем по Татарстану, что составляет порядка четверти общей стоимости запланированных работ, возведение идет по графику, сообщает пресс-служба президента республики.Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду осмотрел участок скоростной автодороги М-12 и провел совещание по вопросам строительства. Протяженность восьмого этапа автодороги, проходящего по территории Татарстана, составляет 71 километр. Стоимость строительства – 168,3 миллиарда рублей. О ходе работ рассказал представитель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Марс Газизуллин."Рустаму Минниханову сообщили, что в целом возведение важного инфраструктурного объекта идет по графику, работы ведутся круглосуточно… С начала строительства произведено работ на сумму 40,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.На объекте запланировано строительство 41 искусственного сооружения, из них на 24 производятся работы, включая уникальный мост через реку Волга длиной около 3,4 тысячи метров. На мосту возводятся капитальные опоры и выполняется надвижка пролетного строения, надвинуто уже более 4,7 тысячи тонн металлоконструкций. Также предусмотрено строительство 22 водопропускных труб в земляном полотне автодороги, из них девять уже закончены. Под будущей трассой построены железобетонные тоннели для перехода животных.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.

https://ria.ru/20220524/davlenie-1790309925.html

https://ria.ru/20220524/modernizatsiya-1790498641.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казань, рустам минниханов, экономика, российские автомобильные дороги, россия, дороги, республика татарстан (татарстан), москва, нижний новгород, марс газизуллин