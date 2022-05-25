https://ria.ru/20220525/dodon-1790626359.html
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2022
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат
Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:49
2022-05-25T14:49
2022-05-25T14:49
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский."Прокуратура проводила обыски не только у Игоря Николаевича, но и в других местах — это были попытки связать третьих лиц с ним лично. У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи", - заявил Лебединский.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790456029.html
https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат
Адвокат Лебединский: прокуратура проводила обыски не только у экс-главы Молдавии Додона
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.
"Прокуратура проводила обыски не только у Игоря Николаевича, но и в других местах — это были попытки связать третьих лиц с ним лично. У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи", - заявил Лебединский.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".