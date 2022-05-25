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Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2022
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Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2022
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат
Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:49
2022-05-25T14:49
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский."Прокуратура проводила обыски не только у Игоря Николаевича, но и в других местах — это были попытки связать третьих лиц с ним лично. У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи", - заявил Лебединский.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790456029.html
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в мире, молдавия, игорь додон
14:49 25.05.2022
 
Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат

Адвокат Лебединский: прокуратура проводила обыски не только у экс-главы Молдавии Додона

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкОбыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона
Обыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Обыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.
"Прокуратура проводила обыски не только у Игоря Николаевича, но и в других местах — это были попытки связать третьих лиц с ним лично. У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи", - заявил Лебединский.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:34
Акция в поддержку Додона завершилась требованиями об отставке Санду
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:16
В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
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