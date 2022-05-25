https://ria.ru/20220525/dodon-1790626359.html

Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат

Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2022

Прокуратура проводила обыски не только у Додона, заявил адвокат

Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:49

2022-05-25T14:49

2022-05-25T14:49

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Молдавии во вторник проводила обыски не только дома у экс-президента Игоря Додона, но и в других местах, чтобы связать с ним третьи лица , сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский."Прокуратура проводила обыски не только у Игоря Николаевича, но и в других местах — это были попытки связать третьих лиц с ним лично. У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи", - заявил Лебединский.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790456029.html

https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html

молдавия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, молдавия, игорь додон