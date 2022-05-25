04:39 25.05.2022 (обновлено: 05:36 25.05.2022)
Генконсул в США: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе
Генконсул в Хьюстоне Захаров: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе
© AP Photo / Dario Lopez-MillsОбстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Обстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Русскоговорящие дети, по данным полиции, не пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник в одной из школ в американском штате Техас, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.
"Говорили с управлением полиции Ювальде. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет", - сказал Захаров.
Стрельба – нередкое явление в американских школах, но трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Перед нападением на местную начальную школу 20-летний юноша застрелил свою мать, а потом по прибытии полицейских покончил с собой.
Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с обращением к американцам в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе, призвал бросить вызов оружейному лобби. Как напомнил глава государства, за свою карьеру сенатора и вице-президента США он участвовал в принятии законов об оружии, которые "работают и имеют положительный эффект".
Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост. Между тем, многие отмечают, что реальные шаги в части усиления контроля за оборотом оружия пока далеки от тех амбициозных целей, которые Байден обозначил, будучи кандидатом в президенты.
Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост. Между тем, многие отмечают, что реальные шаги в части усиления контроля за оборотом оружия пока далеки от тех амбициозных целей, которые Байден обозначил, будучи кандидатом в президенты.