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Генконсул в США: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе - РИА Новости, 25.05.2022
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Генконсул в США: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе
Генконсул в США: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе - РИА Новости, 25.05.2022
Генконсул в США: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе
Русскоговорящие дети, по данным полиции, не пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник в одной из школ в американском штате Техас, заявил РИА... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T04:39
2022-05-25T05:36
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Русскоговорящие дети, по данным полиции, не пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник в одной из школ в американском штате Техас, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление в американских школах, но трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Перед нападением на местную начальную школу 20-летний юноша застрелил свою мать, а потом по прибытии полицейских покончил с собой.Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с обращением к американцам в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе, призвал бросить вызов оружейному лобби. Как напомнил глава государства, за свою карьеру сенатора и вице-президента США он участвовал в принятии законов об оружии, которые "работают и имеют положительный эффект".Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост. Между тем, многие отмечают, что реальные шаги в части усиления контроля за оборотом оружия пока далеки от тех амбициозных целей, которые Байден обозначил, будучи кандидатом в президенты.
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в мире, сша, россия
04:39 25.05.2022 (обновлено: 05:36 25.05.2022)
 
Генконсул в США: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе

Генконсул в Хьюстоне Захаров: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе

© AP Photo / Dario Lopez-MillsОбстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Обстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Обстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Русскоговорящие дети, по данным полиции, не пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник в одной из школ в американском штате Техас, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.
"Говорили с управлением полиции Ювальде. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет", - сказал Захаров.
Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.
Стрельба – нередкое явление в американских школах, но трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Перед нападением на местную начальную школу 20-летний юноша застрелил свою мать, а потом по прибытии полицейских покончил с собой.
Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с обращением к американцам в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе, призвал бросить вызов оружейному лобби. Как напомнил глава государства, за свою карьеру сенатора и вице-президента США он участвовал в принятии законов об оружии, которые "работают и имеют положительный эффект".

Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост. Между тем, многие отмечают, что реальные шаги в части усиления контроля за оборотом оружия пока далеки от тех амбициозных целей, которые Байден обозначил, будучи кандидатом в президенты.
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
03:48
Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе
 
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