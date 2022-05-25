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Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена - РИА Новости, 25.05.2022
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Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена
Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена - РИА Новости, 25.05.2022
Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена
Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:38
2022-05-25T22:25
в мире
энтони альбанезе
нарендра моди
фумио кисида
сша
япония
австралия
индия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет китайская Global Times.На фотографии, опубликованной газетой в Twitter, можно заметить, как глава Белого дома общается с премьер-министрами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но игнорирует японского лидера, который стоит в стороне."Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. &lt;…&gt; Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся", — говорится в посте китайского издания.Лидеры Японии, США, Индии и Австралии — стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), — провели в Токио второй личный саммит. Объединение начало работу в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.
https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html
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япония
австралия
индия
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в мире, энтони альбанезе, нарендра моди, фумио кисида, сша, япония, австралия, индия, токио
20:38 25.05.2022 (обновлено: 22:25 25.05.2022)
 
Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена

GT: президент США Байден поставил премьера Японии Кисиду в неловкую ситуацию на встрече

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет китайская Global Times.
На фотографии, опубликованной газетой в Twitter, можно заметить, как глава Белого дома общается с премьер-министрами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но игнорирует японского лидера, который стоит в стороне.
© AFP 2022 / Pool/Zhang XiaoyuПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Pool/Zhang Xiaoyu
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
"Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. <…> Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся", — говорится в посте китайского издания.
Лидеры Японии, США, Индии и Австралии — стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), — провели в Токио второй личный саммит. Объединение начало работу в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В миреЭнтони АльбанезеНарендра МодиФумио КисидаСШАЯпонияАвстралияИндияТокио
 
 
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