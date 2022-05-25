https://ria.ru/20220525/bayden-1790729413.html

Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена

Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена - РИА Новости, 25.05.2022

Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:38

2022-05-25T20:38

2022-05-25T22:25

в мире

энтони альбанезе

нарендра моди

фумио кисида

сша

япония

австралия

индия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет китайская Global Times.На фотографии, опубликованной газетой в Twitter, можно заметить, как глава Белого дома общается с премьер-министрами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но игнорирует японского лидера, который стоит в стороне."Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. <…> Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся", — говорится в посте китайского издания.Лидеры Японии, США, Индии и Австралии — стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), — провели в Токио второй личный саммит. Объединение начало работу в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.

https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html

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япония

австралия

индия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, энтони альбанезе, нарендра моди, фумио кисида, сша, япония, австралия, индия, токио