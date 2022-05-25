20:38 25.05.2022 (обновлено: 22:25 25.05.2022)
Global Times: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена
GT: президент США Байден поставил премьера Японии Кисиду в неловкую ситуацию на встрече
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности Quad в Токио, пишет китайская Global Times.
На фотографии, опубликованной газетой в Twitter, можно заметить, как глава Белого дома общается с премьер-министрами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но игнорирует японского лидера, который стоит в стороне.
© AFP 2022 / Pool/Zhang XiaoyuПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
"Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. <…> Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся", — говорится в посте китайского издания.
Лидеры Японии, США, Индии и Австралии — стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), — провели в Токио второй личный саммит. Объединение начало работу в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.