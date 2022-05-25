https://ria.ru/20220525/artisty-1790600707.html

Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов

Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов - РИА Новости, 25.05.2022

Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов

Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:56

2022-05-25T12:56

2022-05-25T14:18

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из России, недопустимы, это похоже на "охоту на ведьм", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - сказала она на заселении Совфеда, реагируя на выступление одного из сенаторов. По мнению Матвиенко, главное - что российское общество уже осудило такое поведение артистов.Сенатор Павел Тараканов ранее на заседании Совфеда заявил, что после начала специальной военной операции многие известные в России артисты, блогеры и деятели культуры выступили против проведения операции, "заявили, что им стыдно, и уехали из страны". Он предложил проработать законодательный механизм запрета таким лицам участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.

https://ria.ru/20220510/artisty-1787726473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, совет федерации рф, политика