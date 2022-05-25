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Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов - РИА Новости, 25.05.2022
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Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов - РИА Новости, 25.05.2022
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов
Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:56
2022-05-25T14:18
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из России, недопустимы, это похоже на "охоту на ведьм", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - сказала она на заселении Совфеда, реагируя на выступление одного из сенаторов. По мнению Матвиенко, главное - что российское общество уже осудило такое поведение артистов.Сенатор Павел Тараканов ранее на заседании Совфеда заявил, что после начала специальной военной операции многие известные в России артисты, блогеры и деятели культуры выступили против проведения операции, "заявили, что им стыдно, и уехали из страны". Он предложил проработать законодательный механизм запрета таким лицам участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
12:56 25.05.2022 (обновлено: 14:18 25.05.2022)
 
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов

Спикер Совфеда Матвиенко: не должно быть охоты на ведьм против покинувших Россию артистов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из России, недопустимы, это похоже на "охоту на ведьм", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - сказала она на заселении Совфеда, реагируя на выступление одного из сенаторов. По мнению Матвиенко, главное - что российское общество уже осудило такое поведение артистов.
Сенатор Павел Тараканов ранее на заседании Совфеда заявил, что после начала специальной военной операции многие известные в России артисты, блогеры и деятели культуры выступили против проведения операции, "заявили, что им стыдно, и уехали из страны". Он предложил проработать законодательный механизм запрета таким лицам участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 09:48
Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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