https://ria.ru/20220525/artisty-1790600707.html
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов - РИА Новости, 25.05.2022
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов
Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:56
2022-05-25T12:56
2022-05-25T14:18
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из России, недопустимы, это похоже на "охоту на ведьм", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - сказала она на заселении Совфеда, реагируя на выступление одного из сенаторов. По мнению Матвиенко, главное - что российское общество уже осудило такое поведение артистов.Сенатор Павел Тараканов ранее на заседании Совфеда заявил, что после начала специальной военной операции многие известные в России артисты, блогеры и деятели культуры выступили против проведения операции, "заявили, что им стыдно, и уехали из страны". Он предложил проработать законодательный механизм запрета таким лицам участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.
https://ria.ru/20220510/artisty-1787726473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
12:56 25.05.2022 (обновлено: 14:18 25.05.2022)
Матвиенко прокомментировала идею ограничений для покинувших Россию артистов
Спикер Совфеда Матвиенко: не должно быть охоты на ведьм против покинувших Россию артистов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из России, недопустимы, это похоже на "охоту на ведьм", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - сказала она на заселении Совфеда
, реагируя на выступление одного из сенаторов. По мнению Матвиенко, главное - что российское общество уже осудило такое поведение артистов.
Сенатор Павел Тараканов ранее на заседании Совфеда заявил, что после начала специальной военной операции многие известные в России артисты, блогеры и деятели культуры выступили против проведения операции, "заявили, что им стыдно, и уехали из страны". Он предложил проработать законодательный механизм запрета таким лицам участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.