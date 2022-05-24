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Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне - РИА Новости, 24.05.2022
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Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне
Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне - РИА Новости, 24.05.2022
Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо вести диалог с РФ для обеспечения поставок украинского зерна. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:19
2022-05-24T18:24
экономика
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо вести диалог с РФ для обеспечения поставок украинского зерна.В интервью агентству Рейтер она отметила, что нужен "какой-то" диалог с Россией, чтобы получить доступ к украинской пшенице, и необходимо найти решение по созданию продовольственных коридоров.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Она поддержала идею создания коалиции. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и ООН пока обсуждают вопросы обеспечения коридоров для украинских судов с зерном, решение не принято.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, украина, санкции в отношении россии
18:19 24.05.2022 (обновлено: 18:24 24.05.2022)
 
Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне

Глава ЕК фон дер Ляйен: с Россией нужно вести диалог для поставок украинского зерна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо вести диалог с РФ для обеспечения поставок украинского зерна.
В интервью агентству Рейтер она отметила, что нужен "какой-то" диалог с Россией, чтобы получить доступ к украинской пшенице, и необходимо найти решение по созданию продовольственных коридоров.
Рабочие выгружают зерно с Украины, которое будет храниться на складе в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Она поддержала идею создания коалиции. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и ООН пока обсуждают вопросы обеспечения коридоров для украинских судов с зерном, решение не принято.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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От России требуют кормить весь мир бесплатно
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
 
ЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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