https://ria.ru/20220524/zerno-1790470140.html

Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне

Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне - РИА Новости, 24.05.2022

Еврокомиссия заявила о необходимости диалога с Россией об украинском зерне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо вести диалог с РФ для обеспечения поставок украинского зерна. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:19

2022-05-24T18:19

2022-05-24T18:24

экономика

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо вести диалог с РФ для обеспечения поставок украинского зерна.В интервью агентству Рейтер она отметила, что нужен "какой-то" диалог с Россией, чтобы получить доступ к украинской пшенице, и необходимо найти решение по созданию продовольственных коридоров.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Она поддержала идею создания коалиции. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и ООН пока обсуждают вопросы обеспечения коридоров для украинских судов с зерном, решение не принято.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, украина, санкции в отношении россии