https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790429948.html

Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США

Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США - РИА Новости, 24.05.2022

Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США

Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:56

2022-05-24T15:56

2022-05-24T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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марк милли

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily Express.В материале приводятся данные о том, что США вывели охранявших посольство в Киеве военнослужащих собственной армии с территории Украины с началом российской спецоперации. Теперь же, когда дипмиссия возобновила работу, в Вашингтоне сомневаются в необходимости вернуть контингент в страну."Для возвращения американских военных на Украину потребуется президентское решение. Пока мы от этого очень далеки", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.При этом он не указал, идет ли речь только об охране посольства или все же военным придется выполнять и другие задачи.Также в статье приводится заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Политик призвал усилить санкции против России.Читатели издания, в свою очередь, выступили против отправки американских войск на Украину, указав на серьезную опасность эскалации кризиса."Если Россия и США сойдутся в бою, проиграют все, включая Британию, которая станет для США одним из главных плацдармов для нападения на Россию", — написал Quillan.Он подчеркнул, что интересы всего мира важнее желаний одного лишь Киева.Mc Smith призвал украинцев не надеяться на Америку, напомнив, что США во Вторую мировую включились в борьбу с Германией только после объявления войны самому Вашингтону."Они не пришли к нам на помощь, <…> они пришли на помощь самим себе, а с нас затребовали деньги за такую привилегию, как использование нашей страны в качестве военной базы", — ответила FoxyStar.Linguist заявил, что американцы напрасно считают себя непобедимыми, и указал, что они робеют перед Россией."Послушай, Украина, пока Байден президент, у тебя ноль шансов хотя бы на какую-то помощь", — прокомментировал Fastjet1.G.C. счел странным желание Зеленского принять на своей территории американскую армию на фоне сообщений СМИ о победах ВСУ. "Он напрасно их ждет, потому что США истощили свои силы", — написал он.Юзер напомнил о поражении Штатов в Афганистане, осложнении ситуации в Сомали и на Тайване, воинственных стремлениях Израиля в отношении Ирана, а также других амбициях американских союзников."Сама Америка изнывает от долгов, инфляции, бедности. Вдобавок к этому грядет нехватка продовольствия и другие беды", — добавил читатель.По его мнению, гегемонии США приходит конец."У этого парня заканчивается живая сила, и ему очень надо начать третью мировую войну — конечно, с помощью Байдена", — заявил DaWilko.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://ria.ru/20220523/ssha-1790141464.html

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790043045.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, марк милли, джо байден, владимир зеленский, нато, россия