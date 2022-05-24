https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790429948.html
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США - РИА Новости, 24.05.2022
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США
Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:56
2022-05-24T15:56
2022-05-24T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
марк милли
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily Express.В материале приводятся данные о том, что США вывели охранявших посольство в Киеве военнослужащих собственной армии с территории Украины с началом российской спецоперации. Теперь же, когда дипмиссия возобновила работу, в Вашингтоне сомневаются в необходимости вернуть контингент в страну."Для возвращения американских военных на Украину потребуется президентское решение. Пока мы от этого очень далеки", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.При этом он не указал, идет ли речь только об охране посольства или все же военным придется выполнять и другие задачи.Также в статье приводится заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Политик призвал усилить санкции против России.Читатели издания, в свою очередь, выступили против отправки американских войск на Украину, указав на серьезную опасность эскалации кризиса."Если Россия и США сойдутся в бою, проиграют все, включая Британию, которая станет для США одним из главных плацдармов для нападения на Россию", — написал Quillan.Он подчеркнул, что интересы всего мира важнее желаний одного лишь Киева.Mc Smith призвал украинцев не надеяться на Америку, напомнив, что США во Вторую мировую включились в борьбу с Германией только после объявления войны самому Вашингтону."Они не пришли к нам на помощь, <…> они пришли на помощь самим себе, а с нас затребовали деньги за такую привилегию, как использование нашей страны в качестве военной базы", — ответила FoxyStar.Linguist заявил, что американцы напрасно считают себя непобедимыми, и указал, что они робеют перед Россией."Послушай, Украина, пока Байден президент, у тебя ноль шансов хотя бы на какую-то помощь", — прокомментировал Fastjet1.G.C. счел странным желание Зеленского принять на своей территории американскую армию на фоне сообщений СМИ о победах ВСУ. "Он напрасно их ждет, потому что США истощили свои силы", — написал он.Юзер напомнил о поражении Штатов в Афганистане, осложнении ситуации в Сомали и на Тайване, воинственных стремлениях Израиля в отношении Ирана, а также других амбициях американских союзников."Сама Америка изнывает от долгов, инфляции, бедности. Вдобавок к этому грядет нехватка продовольствия и другие беды", — добавил читатель.По его мнению, гегемонии США приходит конец."У этого парня заканчивается живая сила, и ему очень надо начать третью мировую войну — конечно, с помощью Байдена", — заявил DaWilko.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220523/ssha-1790141464.html
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790043045.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html
https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, марк милли, джо байден, владимир зеленский, нато, россия
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США
Читатели Daily Express призвали президента Украины Зеленского не надеяться на помощь США
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily Express
.
В материале приводятся данные о том, что США
вывели охранявших посольство в Киеве военнослужащих собственной армии с территории Украины
с началом российской спецоперации. Теперь же, когда дипмиссия возобновила работу, в Вашингтоне сомневаются в необходимости вернуть контингент в страну.
"Для возвращения американских военных на Украину потребуется президентское решение. Пока мы от этого очень далеки", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли
.
При этом он не указал, идет ли речь только об охране посольства или все же военным придется выполнять и другие задачи.
Также в статье приводится заявление президента Украины Владимира Зеленского
на форуме в Давосе. Политик призвал усилить санкции против России
.
Читатели издания, в свою очередь, выступили против отправки американских войск на Украину, указав на серьезную опасность эскалации кризиса.
"Если Россия и США сойдутся в бою, проиграют все, включая Британию, которая станет для США одним из главных плацдармов для нападения на Россию", — написал Quillan.
Он подчеркнул, что интересы всего мира важнее желаний одного лишь Киева.
Mc Smith призвал украинцев не надеяться на Америку
, напомнив, что США во Вторую мировую включились в борьбу с Германией
только после объявления войны самому Вашингтону.
"Они не пришли к нам на помощь, <…> они пришли на помощь самим себе, а с нас затребовали деньги за такую привилегию, как использование нашей страны в качестве военной базы", — ответила FoxyStar.
Linguist заявил, что американцы напрасно считают себя непобедимыми, и указал, что они робеют перед Россией.
"Послушай, Украина, пока Байден президент, у тебя ноль шансов хотя бы на какую-то помощь", — прокомментировал Fastjet1.
G.C. счел странным желание Зеленского принять на своей территории американскую армию на фоне сообщений СМИ о победах ВСУ
. "Он напрасно их ждет, потому что США истощили свои силы", — написал он.
Юзер напомнил о поражении Штатов в Афганистане
, осложнении ситуации в Сомали
и на Тайване
, воинственных стремлениях Израиля
в отношении Ирана
, а также других амбициях американских союзников.
"Сама Америка изнывает от долгов, инфляции, бедности. Вдобавок к этому грядет нехватка продовольствия и другие беды", — добавил читатель.
По его мнению, гегемонии США приходит конец.
"У этого парня заканчивается живая сила, и ему очень надо начать третью мировую войну — конечно, с помощью Байдена", — заявил DaWilko.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса
, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден
подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.