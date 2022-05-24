Рейтинг@Mail.ru
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790429948.html
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США - РИА Новости, 24.05.2022
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США
Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:56
2022-05-24T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
марк милли
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily Express.В материале приводятся данные о том, что США вывели охранявших посольство в Киеве военнослужащих собственной армии с территории Украины с началом российской спецоперации. Теперь же, когда дипмиссия возобновила работу, в Вашингтоне сомневаются в необходимости вернуть контингент в страну."Для возвращения американских военных на Украину потребуется президентское решение. Пока мы от этого очень далеки", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.При этом он не указал, идет ли речь только об охране посольства или все же военным придется выполнять и другие задачи.Также в статье приводится заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Политик призвал усилить санкции против России.Читатели издания, в свою очередь, выступили против отправки американских войск на Украину, указав на серьезную опасность эскалации кризиса."Если Россия и США сойдутся в бою, проиграют все, включая Британию, которая станет для США одним из главных плацдармов для нападения на Россию", — написал Quillan.Он подчеркнул, что интересы всего мира важнее желаний одного лишь Киева.Mc Smith призвал украинцев не надеяться на Америку, напомнив, что США во Вторую мировую включились в борьбу с Германией только после объявления войны самому Вашингтону."Они не пришли к нам на помощь, &lt;…&gt; они пришли на помощь самим себе, а с нас затребовали деньги за такую привилегию, как использование нашей страны в качестве военной базы", — ответила FoxyStar.Linguist заявил, что американцы напрасно считают себя непобедимыми, и указал, что они робеют перед Россией."Послушай, Украина, пока Байден президент, у тебя ноль шансов хотя бы на какую-то помощь", — прокомментировал Fastjet1.G.C. счел странным желание Зеленского принять на своей территории американскую армию на фоне сообщений СМИ о победах ВСУ. "Он напрасно их ждет, потому что США истощили свои силы", — написал он.Юзер напомнил о поражении Штатов в Афганистане, осложнении ситуации в Сомали и на Тайване, воинственных стремлениях Израиля в отношении Ирана, а также других амбициях американских союзников."Сама Америка изнывает от долгов, инфляции, бедности. Вдобавок к этому грядет нехватка продовольствия и другие беды", — добавил читатель.По его мнению, гегемонии США приходит конец."У этого парня заканчивается живая сила, и ему очень надо начать третью мировую войну — конечно, с помощью Байдена", — заявил DaWilko.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220523/ssha-1790141464.html
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790043045.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html
https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, марк милли, джо байден, владимир зеленский, нато, россия
15:56 24.05.2022
 
Британцы призвали Зеленского не рассчитывать на США

Читатели Daily Express призвали президента Украины Зеленского не надеяться на помощь США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украине не стоит надеяться на помощь американской армии в противостоянии с Россией, о этом свидетельствует признание руководства США, говорится в статье Daily Express.
В материале приводятся данные о том, что США вывели охранявших посольство в Киеве военнослужащих собственной армии с территории Украины с началом российской спецоперации. Теперь же, когда дипмиссия возобновила работу, в Вашингтоне сомневаются в необходимости вернуть контингент в страну.
"Для возвращения американских военных на Украину потребуется президентское решение. Пока мы от этого очень далеки", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
При этом он не указал, идет ли речь только об охране посольства или все же военным придется выполнять и другие задачи.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:06
В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру
Также в статье приводится заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Политик призвал усилить санкции против России.
Читатели издания, в свою очередь, выступили против отправки американских войск на Украину, указав на серьезную опасность эскалации кризиса.
"Если Россия и США сойдутся в бою, проиграют все, включая Британию, которая станет для США одним из главных плацдармов для нападения на Россию", — написал Quillan.
Он подчеркнул, что интересы всего мира важнее желаний одного лишь Киева.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
Mc Smith призвал украинцев не надеяться на Америку, напомнив, что США во Вторую мировую включились в борьбу с Германией только после объявления войны самому Вашингтону.
"Они не пришли к нам на помощь, <…> они пришли на помощь самим себе, а с нас затребовали деньги за такую привилегию, как использование нашей страны в качестве военной базы", — ответила FoxyStar.
Linguist заявил, что американцы напрасно считают себя непобедимыми, и указал, что они робеют перед Россией.
"Послушай, Украина, пока Байден президент, у тебя ноль шансов хотя бы на какую-то помощь", — прокомментировал Fastjet1.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 20:12
Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине
G.C. счел странным желание Зеленского принять на своей территории американскую армию на фоне сообщений СМИ о победах ВСУ. "Он напрасно их ждет, потому что США истощили свои силы", — написал он.
Юзер напомнил о поражении Штатов в Афганистане, осложнении ситуации в Сомали и на Тайване, воинственных стремлениях Израиля в отношении Ирана, а также других амбициях американских союзников.
"Сама Америка изнывает от долгов, инфляции, бедности. Вдобавок к этому грядет нехватка продовольствия и другие беды", — добавил читатель.
По его мнению, гегемонии США приходит конец.
"У этого парня заканчивается живая сила, и ему очень надо начать третью мировую войну — конечно, с помощью Байдена", — заявил DaWilko.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:52
В Италии задали три неудобных вопроса Украине из-за прав русскоязычных
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 17:03
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМарк МиллиДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала