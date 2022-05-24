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Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак - РИА Новости, 24.05.2022
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Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак
Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак - РИА Новости, 24.05.2022
Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак
Тотальная гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра, и поэтому не надо пытаться, "как в страшном детском сне",... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:27
2022-05-24T17:21
общество
совет федерации рф
единая россия
россия
андрей турчак
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тотальная гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра, и поэтому не надо пытаться, "как в страшном детском сне", пытаться проснуться, чтобы все было как прежде, как прежде уже никогда не будет, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Важно понимать, что тотальная гибридная война, которая была развязана против Российской Федерации, не закончится ни завтра и ни послезавтра, и парадигма "давайте чуть-чуть подождем и все станет, как прежде" - на этот вопрос следует ответить однозначно: как прежде уже не будет. Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, - об этом можно забыть", - заявил он на заседании Совета по местному управлению при СФ, который Турчак возглавляет.По словам парламентария, коллективный Запад открыто заявляет, что его цель - это поражение и уничтожение России. "Поэтому сегодня как никогда нужна эффективная и быстрая работа всех органов власти по всей вертикали, включая и органы местного самоуправления", - отметил он. Пользуясь случаем, вице-спикер поблагодарил представителей муниципального сообщества, активно включившихся в поддержку Донбасса и оказание гуманитарной помощи. По его словам, эта работа будет востребована, пока на Донбассе не будет восстановлена мирная жизнь в полном объеме.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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общество, совет федерации рф, единая россия, россия, андрей турчак, санкции в отношении россии
16:27 24.05.2022 (обновлено: 17:21 24.05.2022)
 
Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак

Турчак: как прежде уже не будет, гибридная война против России скоро не закончится

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тотальная гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра, и поэтому не надо пытаться, "как в страшном детском сне", пытаться проснуться, чтобы все было как прежде, как прежде уже никогда не будет, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Важно понимать, что тотальная гибридная война, которая была развязана против Российской Федерации, не закончится ни завтра и ни послезавтра, и парадигма "давайте чуть-чуть подождем и все станет, как прежде" - на этот вопрос следует ответить однозначно: как прежде уже не будет. Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, - об этом можно забыть", - заявил он на заседании Совета по местному управлению при СФ, который Турчак возглавляет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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По словам парламентария, коллективный Запад открыто заявляет, что его цель - это поражение и уничтожение России. "Поэтому сегодня как никогда нужна эффективная и быстрая работа всех органов власти по всей вертикали, включая и органы местного самоуправления", - отметил он. Пользуясь случаем, вице-спикер поблагодарил представителей муниципального сообщества, активно включившихся в поддержку Донбасса и оказание гуманитарной помощи. По его словам, эта работа будет востребована, пока на Донбассе не будет восстановлена мирная жизнь в полном объеме.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ОбществоСовет Федерации РФЕдиная РоссияРоссияАндрей ТурчакСанкции в отношении России
 
 
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