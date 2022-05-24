https://ria.ru/20220524/voyna-1790438327.html

Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак

Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак - РИА Новости, 24.05.2022

Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак

Тотальная гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра, и поэтому не надо пытаться, "как в страшном детском сне",... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:27

2022-05-24T16:27

2022-05-24T17:21

общество

совет федерации рф

единая россия

россия

андрей турчак

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тотальная гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра, и поэтому не надо пытаться, "как в страшном детском сне", пытаться проснуться, чтобы все было как прежде, как прежде уже никогда не будет, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Важно понимать, что тотальная гибридная война, которая была развязана против Российской Федерации, не закончится ни завтра и ни послезавтра, и парадигма "давайте чуть-чуть подождем и все станет, как прежде" - на этот вопрос следует ответить однозначно: как прежде уже не будет. Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, - об этом можно забыть", - заявил он на заседании Совета по местному управлению при СФ, который Турчак возглавляет.По словам парламентария, коллективный Запад открыто заявляет, что его цель - это поражение и уничтожение России. "Поэтому сегодня как никогда нужна эффективная и быстрая работа всех органов власти по всей вертикали, включая и органы местного самоуправления", - отметил он. Пользуясь случаем, вице-спикер поблагодарил представителей муниципального сообщества, активно включившихся в поддержку Донбасса и оказание гуманитарной помощи. По его словам, эта работа будет востребована, пока на Донбассе не будет восстановлена мирная жизнь в полном объеме.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220517/strany-1788992970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, единая россия, россия, андрей турчак, санкции в отношении россии