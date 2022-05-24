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НАТО превращала Украину во враждебное России государство, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790369819.html
НАТО превращала Украину во враждебное России государство, заявил Шойгу
НАТО превращала Украину во враждебное России государство, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
НАТО превращала Украину во враждебное России государство, заявил Шойгу
НАТО превращала Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:00
2022-05-24T13:03
специальная военная операция на украине
нато
украина
в мире
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НАТО превращала Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Североатлантический альянс вплотную приблизился к нашим границам и в разы нарастил боевой потенциал. Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию", - сказал он на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ.Шойгу напомнил, что на территории Украины "была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США". "Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. В непосредственной близости у наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки", - отметил министр.
https://ria.ru/20220515/nato-1788671399.html
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нато, украина, в мире, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
13:00 24.05.2022 (обновлено: 13:03 24.05.2022)
 
НАТО превращала Украину во враждебное России государство, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: НАТО сделала Украину инструментом давления на Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НАТО превращала Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Североатлантический альянс вплотную приблизился к нашим границам и в разы нарастил боевой потенциал. Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию", - сказал он на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ.
Шойгу напомнил, что на территории Украины "была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США". "Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. В непосредственной близости у наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки", - отметил министр.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 16:30Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВ миреРоссияСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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