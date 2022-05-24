https://ria.ru/20220524/ukraina-1790355400.html

В Раде отзовут законопроект, разрешающий офицерам убивать дезертиров

В Раде отзовут законопроект, разрешающий офицерам убивать дезертиров - РИА Новости, 24.05.2022

В Раде отзовут законопроект, разрешающий офицерам убивать дезертиров

Верховная рада Украины не будет рассматривать законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил один... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:21

2022-05-24T12:21

2022-05-24T13:50

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины не будет рассматривать законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил один из его подписантов, депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Бакумов.Ранее депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода. В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".Как отмечает украинское издание "Страна.ua", законопроект вызвал сильный общественный резонанс. Бакумов считает, что критика насчет законопроекта разгоняется в непрофессиональной среде."Сейчас говорят, что командиры начнут убивать своих подчинённых. Что за чушь? Если общество до конца не понимает, как на практике реализовываются эти нормы, я соглашусь на отзыв законопроекта. Но если мы ведем профессиональную дискуссию, тут должны быть другие месседжи", - сказал он изданию "Страна.ua". Бакумов уточнил, что норма была предложена не для целенаправленного убийства военнослужащих, а для обеспечения безопасности службы."Основная "зрада" (измена) была из-за того, что убрали фразу о том, чтобы использование оружия не привело к смерти военнослужащего... Если военнослужащий угрожает, стоит с гранатой или применяет насилие к другим военнослужащим, то как остановить уголовное правонарушение? Каким образом использовать оружие, чтобы оно не причинило смерти? Да никаким. Поэтому была предложена такая норма. Если это вызвало такой неадекватный общественный резонанс, она будет отозвана. Я уверен, что все подписанты отзовут подписи. Однако я считаю, что сначала эту норму нужно проанализировать в профессиональной среде, а потом разгонять "зраду", - сказал Бакумов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220424/zagradotryady-1785136155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр