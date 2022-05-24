https://ria.ru/20220524/tyuning-1790463205.html

Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлины за тюнинг автомобиля

Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлины за тюнинг автомобиля - РИА Новости, 24.05.2022

Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлины за тюнинг автомобиля

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении государственной пошлины за тюнинг автомобиля. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:54

2022-05-24T17:54

2022-05-24T17:54

общество

госдума рф

авто

россия

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении государственной пошлины за тюнинг автомобиля.Документ устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1500 рублей, а за продление срока его действия – 1000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ. Принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.

https://ria.ru/20211021/gibdd-1755500183.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, авто, россия, ассоциация юристов россии