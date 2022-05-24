12:36 24.05.2022 (обновлено: 12:52 24.05.2022)
Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров
Пресс-секретарь Песков о публикацию Time про мировых лидеров: там много непонятного
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, там много непонятного.
Американский журнал Time включил Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом, несмотря на заявления о приверженности справедливым принципам журналистики, журнал поручил представить Путина его критику, а Зеленского - его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а для Путина журнал заказал статью у Алексея Навального.
"Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса - это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных - это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции", - сказал Песков, комментируя публикацию Time.