https://ria.ru/20220524/time-1790360261.html

Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров

Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров - РИА Новости, 24.05.2022

Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, там много... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:36

2022-05-24T12:36

2022-05-24T12:52

в мире

владимир путин

владимир зеленский

джо байден

барбадос

сша

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, там много непонятного.Американский журнал Time включил Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом, несмотря на заявления о приверженности справедливым принципам журналистики, журнал поручил представить Путина его критику, а Зеленского - его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а для Путина журнал заказал статью у Алексея Навального."Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса - это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных - это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции", - сказал Песков, комментируя публикацию Time.

https://ria.ru/20220523/time-1790267294.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, барбадос, сша, россия