https://ria.ru/20220524/strelba-1790497950.html

В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ

В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022

В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ

Полиция и экстренные службы американского штата Техас выехали на вызов о стрельбе, которая произошла в начальной школе в городе Ювалде, сообщает во вторник... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:53

2022-05-24T20:53

2022-05-24T21:14

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция и экстренные службы американского штата Техас выехали на вызов о стрельбе, которая произошла в начальной школе в городе Ювалде, сообщает во вторник информационный портал BNO News со ссылкой на очевидцев произошедшего.Согласно информации СМИ, речь идет об "активном инциденте со стрельбой". На месте в настоящий момент работают правоохранительные органы, прилегающие к месту происшествия территории оцеплены полицией.Телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина утверждает, что "один человек получил ранение, после чего стрелок побежал в здание школы". По его словам, злоумышленник, предположительно, забаррикадировался в школе.Несколько очевидцев произошедшего заявили, что слышали звуки стрельбы, однако не ясно, открывал ли преступник огонь на территории учебного учреждения.

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