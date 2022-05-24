https://ria.ru/20220524/strelba-1790497950.html
В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ
В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ
Полиция и экстренные службы американского штата Техас выехали на вызов о стрельбе, которая произошла в начальной школе в городе Ювалде, сообщает во вторник... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:53
2022-05-24T20:53
2022-05-24T21:14
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция и экстренные службы американского штата Техас выехали на вызов о стрельбе, которая произошла в начальной школе в городе Ювалде, сообщает во вторник информационный портал BNO News со ссылкой на очевидцев произошедшего.Согласно информации СМИ, речь идет об "активном инциденте со стрельбой". На месте в настоящий момент работают правоохранительные органы, прилегающие к месту происшествия территории оцеплены полицией.Телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина утверждает, что "один человек получил ранение, после чего стрелок побежал в здание школы". По его словам, злоумышленник, предположительно, забаррикадировался в школе.Несколько очевидцев произошедшего заявили, что слышали звуки стрельбы, однако не ясно, открывал ли преступник огонь на территории учебного учреждения.
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в мире, сша, техас
20:53 24.05.2022 (обновлено: 21:14 24.05.2022)
В начальной школе Техаса произошла стрельба, сообщили СМИ
Портал BNO News сообщил о стрельбе в начальной школе города Ювалде в Техасе
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости.
Полиция и экстренные службы американского штата Техас выехали на вызов о стрельбе, которая произошла в начальной школе в городе Ювалде, сообщает
во вторник информационный портал BNO News со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Согласно информации СМИ, речь идет об "активном инциденте со стрельбой". На месте в настоящий момент работают правоохранительные органы, прилегающие к месту происшествия территории оцеплены полицией.
Телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина утверждает, что "один человек получил ранение, после чего стрелок побежал в здание школы". По его словам, злоумышленник, предположительно, забаррикадировался в школе.
Несколько очевидцев произошедшего заявили, что слышали звуки стрельбы, однако не ясно, открывал ли преступник огонь на территории учебного учреждения.