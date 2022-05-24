https://ria.ru/20220524/sputnik-1790394470.html

Радио Sputnik стало самым цитируемым иностранным СМИ в Турции

Радио Sputnik стало самым цитируемым иностранным СМИ в Турции - РИА Новости, 24.05.2022

Радио Sputnik стало самым цитируемым иностранным СМИ в Турции

Радио Sputnik стало самым цитируемым иностранным СМИ в Турции, несмотря на информационную войну против российских СМИ, рассказал первый замглавреда медиагруппы... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:11

2022-05-24T14:11

2022-05-24T14:11

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Радио Sputnik стало самым цитируемым иностранным СМИ в Турции, несмотря на информационную войну против российских СМИ, рассказал первый замглавреда медиагруппы "России сегодня" Сергей Кочетков.По его словам, Запад долго готовился к блокировке СМИ, а RT и Sputnik пали первыми жертвами. Кроме того, он рассказал, что общался в редакционном центре с сотрудниками радио Sputnik в Стамбуле по поводу их блокировки в различных социальных сетях."Несмотря на то, что половина провайдеров, сотовых операторов перекрыли доступ к нашему сайту, нас невозможно найти в твиттере, набрав "Sputnik", несмотря на то, что там более миллиона подписчиков. Нас блокирует Facebook*, нам закрыли канал на YouTube, но такого количества цитат, которые приводила турецкая пресса по агентству Sputnik, не было никогда, просто потому что Турции больше некому давать российский взгляд на спецоперацию. У нас выходит Миноборона, у нас выходит президент, у нас выходит министр иностранных дел, вся турецкая пресса исключительно ссылается на: "Как сказал (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров, в сообщении радио Sputnik" или "Минобороны, радио Sputnik", - рассказал Кочетков в рамках сессии "Медиа новой реальности – от факта до мнения" международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Теперь Sputnik - я не скажу что самое знаменитое издание в Турции, но, по крайне мере, одно из самых цитируемых иностранных изданий в Турции, поэтому говорить о том, что мы проиграли информационную войну, я бы не говорил", - добавил он.По его словам, у России есть огромное количество союзников, например, Китай, Индия, Латинская Америка и арабский мир, которые активно пользуются информацией. И в этих странах вполне успешно работают российские средства информации, отметил Кочетков.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве. Полная программа форума доступна по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20220524/953635563.html. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220523/rt-1790241028.html

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786827194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, россия, sputnik, в мире