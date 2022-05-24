https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790331445.html

Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине, заявил Патрушев

Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022

Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине, заявил Патрушев

Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции, потому что важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:10

2022-05-24T11:10

2022-05-24T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай патрушев

совет безопасности рф

россия

англия

сша

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции, потому что важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не поднял голову в еще более уродливой форме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Мы не гонимся за сроками (проведения операции - ред.)", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", - подчеркнул он.По словам Патрушева, применительно к задаче денацификации Украины "все станет понятно, если вспомнить историю"."В ходе Потсдамской конференции СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма. Под денацификацией подразумевался целый ряд мер. Помимо наказания нацистских преступников отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины", - сказал Патрушев."Наша страна ставила такие цели в 1945 году, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма… Однако тогда вместе с нами были Англия и США. Сегодня же эти страны заняли иную позицию, поддерживая нацизм и агрессивно действуя в отношении большинства стран мира", - добавил он.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, николай патрушев, совет безопасности рф, россия, англия, сша