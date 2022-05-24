https://ria.ru/20220524/skvortsova-1790325063.html
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова - РИА Новости, 24.05.2022
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова
Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:50
2022-05-24T10:50
2022-05-24T11:12
общество
вероника скворцова
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594163574_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_c74fcaaeb1ee7823aa18a82df527a32c.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого дорогого лекарства в мире "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы попросили сначала Минздрав и Минпромторг дать нам перечень того, что первоочередно должно быть заменяемо, прежде всего, дали по орфанным (редким) заболеваниям, то что дорогостой, в России отсутствует и только завозится импортом. Мы получили соответственно перечень молекул, которые мы должны. Могу сказать, что наши ФГУПы ФМБА сказали: "легко", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.Она отметила, что по 6 препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум – в течение 8 месяцев.Глава ФМБА уточнила, что поставлена задача сделать и аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", которое является самым дорогим лекарством в мире. "Нет проблем, мы сделаем. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210405/lekarstva-1604318362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594163574_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_759420b8bde961814ad7de5c981e75d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
10:50 24.05.2022 (обновлено: 11:12 24.05.2022)
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова
Глава ФМБА Скворцова: ведомство может подготовить аналоги препаратов от орфанных болезней