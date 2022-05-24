https://ria.ru/20220524/skvortsova-1790325063.html

Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова

Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова - РИА Новости, 24.05.2022

Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова

Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:50

2022-05-24T10:50

2022-05-24T11:12

общество

вероника скворцова

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого дорогого лекарства в мире "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы попросили сначала Минздрав и Минпромторг дать нам перечень того, что первоочередно должно быть заменяемо, прежде всего, дали по орфанным (редким) заболеваниям, то что дорогостой, в России отсутствует и только завозится импортом. Мы получили соответственно перечень молекул, которые мы должны. Могу сказать, что наши ФГУПы ФМБА сказали: "легко", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.Она отметила, что по 6 препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум – в течение 8 месяцев.Глава ФМБА уточнила, что поставлена задача сделать и аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", которое является самым дорогим лекарством в мире. "Нет проблем, мы сделаем. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210405/lekarstva-1604318362.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф