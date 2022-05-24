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Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова - РИА Новости, 24.05.2022
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Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова - РИА Новости, 24.05.2022
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова
Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:50
2022-05-24T11:12
общество
вероника скворцова
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого дорогого лекарства в мире "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы попросили сначала Минздрав и Минпромторг дать нам перечень того, что первоочередно должно быть заменяемо, прежде всего, дали по орфанным (редким) заболеваниям, то что дорогостой, в России отсутствует и только завозится импортом. Мы получили соответственно перечень молекул, которые мы должны. Могу сказать, что наши ФГУПы ФМБА сказали: "легко", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.Она отметила, что по 6 препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум – в течение 8 месяцев.Глава ФМБА уточнила, что поставлена задача сделать и аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", которое является самым дорогим лекарством в мире. "Нет проблем, мы сделаем. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле", - подчеркнула она.
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общество, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
10:50 24.05.2022 (обновлено: 11:12 24.05.2022)
 
Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила Скворцова

Глава ФМБА Скворцова: ведомство может подготовить аналоги препаратов от орфанных болезней

© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого дорогого лекарства в мире "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы попросили сначала Минздрав и Минпромторг дать нам перечень того, что первоочередно должно быть заменяемо, прежде всего, дали по орфанным (редким) заболеваниям, то что дорогостой, в России отсутствует и только завозится импортом. Мы получили соответственно перечень молекул, которые мы должны. Могу сказать, что наши ФГУПы ФМБА сказали: "легко", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она отметила, что по 6 препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум – в течение 8 месяцев.
Глава ФМБА уточнила, что поставлена задача сделать и аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", которое является самым дорогим лекарством в мире. "Нет проблем, мы сделаем. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле", - подчеркнула она.
Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
5 апреля 2021, 16:24Архангельская область
Цыбульский: нужен особый подход к закупкам для орфанных заболеваний
 
ОбществоВероника СкворцоваРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
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