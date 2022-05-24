23:00 24.05.2022 (обновлено: 23:10 24.05.2022)
ФСИН сообщила, что задержанная Скочиленко получает диетическое питание
ФСИН главе СПЧ Фадееву: задержанная художница Скочиленко обеспечена диетическим питанием
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ФСИН сообщила главе Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерию Фадееву, что задержанная Александра Скочиленко обеспечена диетическим питанием, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Ранее отмечалось, что 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "по мотивам политической вражды к России поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ". Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации о военных РФ, максимальная санкция - лишение свободы на десять лет. В качестве аргументов в пользу ареста следствие сослалось на то, что по месту регистрации женщина не живет, ранее привлекалась к административной ответственности, "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу".
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Также сообщалось, что задержанная художница из Санкт-Петербурга не может получить в СИЗО безглютеновое питание. У девушки диагностирована целиакия (глютеновая энтеропатия), из-за чего она нуждается в специальной лечебной диете. В адрес главы СПЧ стали поступать обращения граждан по этому случаю, которые он передал во ФСИН.
Отмечается, что Скочиленко взята под диспансерное наблюдение в связи с хроническими заболеваниями, 28 апреля ее осмотрел врач-терапевт. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб не предъявляла, ей даны рекомендации по безглютеновой диете.
"Оформлено медицинское заключение о приеме в СИЗО-5 для Скочиленко А. Ю. посылок и передач с разрешенными продуктами питания, без ограничений, которые были ей переданы 26-27 апреля и 8 мая. Таким образом, Скочиленко А. Ю. имеет возможность соблюдать соответствующую диету в условиях СИЗО-5", - приводятся слова заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова.