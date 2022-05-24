https://ria.ru/20220524/skochilenko-1790511075.html

ФСИН сообщила, что задержанная Скочиленко получает диетическое питание

ФСИН сообщила, что задержанная Скочиленко получает диетическое питание - РИА Новости, 24.05.2022

ФСИН сообщила, что задержанная Скочиленко получает диетическое питание

ФСИН сообщила главе Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерию Фадееву, что задержанная Александра Скочиленко обеспечена диетическим питанием,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:00

2022-05-24T23:00

2022-05-24T23:10

россия

васильевский остров

санкт-петербург

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ФСИН сообщила главе Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерию Фадееву, что задержанная Александра Скочиленко обеспечена диетическим питанием, сообщается в Telegram-канале СПЧ.Ранее отмечалось, что 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "по мотивам политической вражды к России поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ". Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации о военных РФ, максимальная санкция - лишение свободы на десять лет. В качестве аргументов в пользу ареста следствие сослалось на то, что по месту регистрации женщина не живет, ранее привлекалась к административной ответственности, "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу".Также сообщалось, что задержанная художница из Санкт-Петербурга не может получить в СИЗО безглютеновое питание. У девушки диагностирована целиакия (глютеновая энтеропатия), из-за чего она нуждается в специальной лечебной диете. В адрес главы СПЧ стали поступать обращения граждан по этому случаю, которые он передал во ФСИН.Отмечается, что Скочиленко взята под диспансерное наблюдение в связи с хроническими заболеваниями, 28 апреля ее осмотрел врач-терапевт. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб не предъявляла, ей даны рекомендации по безглютеновой диете."Оформлено медицинское заключение о приеме в СИЗО-5 для Скочиленко А. Ю. посылок и передач с разрешенными продуктами питания, без ограничений, которые были ей переданы 26-27 апреля и 8 мая. Таким образом, Скочиленко А. Ю. имеет возможность соблюдать соответствующую диету в условиях СИЗО-5", - приводятся слова заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова.

https://ria.ru/20220524/belotserkovskaya-1790399321.html

https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html

россия

васильевский остров

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, васильевский остров, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы рф