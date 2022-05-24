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Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений - РИА Новости, 24.05.2022
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Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений
Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений - РИА Новости, 24.05.2022
Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений
Еврокомиссия подготовила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:37
2022-05-24T14:37
санкции
санкции в отношении россии
россия
украина
евросоюз
европа
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант."Коллегия европейских комиссаров обсудит в среду пакет, касающийся уголовного наказания, применяемого за нарушение ограничительных мер, а также конфискации активов", - сказала Спинант.По ее словам, европейские комиссары также обсудят внесение нарушений санкций в список преступлений в Европейском союзе.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html
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санкции, санкции в отношении россии, россия, украина, евросоюз, европа, еврокомиссия, в мире
14:37 24.05.2022
 
Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений

Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.
"Коллегия европейских комиссаров обсудит в среду пакет, касающийся уголовного наказания, применяемого за нарушение ограничительных мер, а также конфискации активов", - сказала Спинант.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:35
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
По ее словам, европейские комиссары также обсудят внесение нарушений санкций в список преступлений в Европейском союзе.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:58
Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику
Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.
Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 17:20
Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России
 
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