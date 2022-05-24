https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790402080.html

Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений

Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений - РИА Новости, 24.05.2022

Еврокомиссия предложила включить обход санкций в список преступлений

Еврокомиссия подготовила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:37

2022-05-24T14:37

2022-05-24T14:37

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант."Коллегия европейских комиссаров обсудит в среду пакет, касающийся уголовного наказания, применяемого за нарушение ограничительных мер, а также конфискации активов", - сказала Спинант.По ее словам, европейские комиссары также обсудят внесение нарушений санкций в список преступлений в Европейском союзе.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html

https://ria.ru/20220523/neft-1790221043.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, украина, евросоюз, европа, еврокомиссия, в мире