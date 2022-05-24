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Жители Самарской области посетили конкурсные площадки студвесны - РИА Новости, 24.05.2022
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Жители Самарской области посетили конкурсные площадки студвесны
Жители Самарской области посетили конкурсные площадки студвесны - РИА Новости, 24.05.2022
Жители Самарской области посетили конкурсные площадки студвесны
Более 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который прошел в Самаре, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:33
2022-05-24T10:58
общество
сергей кириенко
игорь комаров
дмитрий азаров
самарская область
самара
россия
российский союз молодежи
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САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Более 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который прошел в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."Всего за дни проведения студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а "фестивальные городки" – порядка 650 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году студвесна впервые вышла за рамки закрытых сценических площадок – конкурсные выступления могли бесплатно посетить все жители и гости Самары. Кроме того, были организованы два "фестивальных городка" с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами, ежедневно проходили выступления музыкальных и творческих коллективов.По данным пресс-службы, такой формат фестиваля высоко оценил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который 23 мая посетил церемонию закрытия студвесны. "Хочу сказать огромное спасибо организаторам за прекрасное проведение ХХХ юбилейной студенческой весны. Справедливо, что в свой юбилей студвесна вернулась на историческую родину – в Самару. Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион", - цитирует Кириенко пресс-служба.Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что студвесна стала большим событием. "Огромное спасибо организаторам и Самарской области за этот фестиваль. Но самое главное – это, конечно, вы, ребята. Окунувшись в эту атмосферу, я понял, что вы можете все!" - приводит слова Комарова пресс-служба.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что главными победителями студвесны стали жители Самарской области. "Мы задумывали этот фестиваль как общегородской праздник. Все это было не только для гостей фестиваля, но прежде всего – ради жителей Самарской области. В орбиту студвесны были вовлечены практически все жители региона. Чтобы они могли зарядиться этой энергией, увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой – люди", - цитирует Азарова пресс-служба.Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил, что Самара на время студвесны стала площадкой, объединившей молодых, творческих и инициативных ребят со всей страны.По информации пресс-службы, по результатам общекомандного зачета гран-при студвесны получила команда Саратовской области, первое место занял Красноярский край, второе – Самарская область, третье – Пермский край. Всего фестиваль объединил 5 тысяч участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220519/studvesna-1789424626.html
https://ria.ru/20220509/samara-1787622902.html
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общество, сергей кириенко, игорь комаров, дмитрий азаров, самарская область, самара, россия, российский союз молодежи
10:33 24.05.2022 (обновлено: 10:58 24.05.2022)
 
Жители Самарской области посетили конкурсные площадки студвесны

Более 120 тысяч жителей Самарской области посетили конкурсные площадки студвесны

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиБолее 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"
Более 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки всероссийского фестиваля Российская студенческая весна
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Более 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"
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САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Более 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который прошел в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Всего за дни проведения студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а "фестивальные городки" – порядка 650 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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19 мая, 12:18
Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре
Отмечается, что в этом году студвесна впервые вышла за рамки закрытых сценических площадок – конкурсные выступления могли бесплатно посетить все жители и гости Самары. Кроме того, были организованы два "фестивальных городка" с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами, ежедневно проходили выступления музыкальных и творческих коллективов.
По данным пресс-службы, такой формат фестиваля высоко оценил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который 23 мая посетил церемонию закрытия студвесны. "Хочу сказать огромное спасибо организаторам за прекрасное проведение ХХХ юбилейной студенческой весны. Справедливо, что в свой юбилей студвесна вернулась на историческую родину – в Самару. Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион", - цитирует Кириенко пресс-служба.
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что студвесна стала большим событием. "Огромное спасибо организаторам и Самарской области за этот фестиваль. Но самое главное – это, конечно, вы, ребята. Окунувшись в эту атмосферу, я понял, что вы можете все!" - приводит слова Комарова пресс-служба.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что главными победителями студвесны стали жители Самарской области. "Мы задумывали этот фестиваль как общегородской праздник. Все это было не только для гостей фестиваля, но прежде всего – ради жителей Самарской области. В орбиту студвесны были вовлечены практически все жители региона. Чтобы они могли зарядиться этой энергией, увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой – люди", - цитирует Азарова пресс-служба.
Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил, что Самара на время студвесны стала площадкой, объединившей молодых, творческих и инициативных ребят со всей страны.
По информации пресс-службы, по результатам общекомандного зачета гран-при студвесны получила команда Саратовской области, первое место занял Красноярский край, второе – Самарская область, третье – Пермский край. Всего фестиваль объединил 5 тысяч участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и ЛНР.
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ОбществоСергей КириенкоИгорь КомаровДмитрий АзаровСамарская областьСамараРоссияРоссийский союз молодежи
 
 
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