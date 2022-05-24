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В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Рашкина - РИА Новости, 24.05.2022
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В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Рашкина
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Рашкина - РИА Новости, 24.05.2022
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Рашкина
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина (КПРФ), проект... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:38
2022-05-24T18:23
политика
кпрф
госдума рф
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина (КПРФ), проект доступен в электронной думской базе."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Рашкина Валерия Федоровича", - указывается в документе.Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html
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политика, кпрф, госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина
17:38 24.05.2022 (обновлено: 18:23 24.05.2022)
 
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Рашкина

В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина

© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Вадим Федотов
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Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина (КПРФ), проект доступен в электронной думской базе.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Рашкина Валерия Федоровича", - указывается в документе.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 12:46
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:54
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
 
ПолитикаКПРФГосдума РФВалерий РашкинДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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