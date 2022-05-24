17:38 24.05.2022 (обновлено: 18:23 24.05.2022)
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Рашкина
В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина
© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина (КПРФ), проект доступен в электронной думской базе.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Рашкина Валерия Федоровича", - указывается в документе.
Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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