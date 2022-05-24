https://ria.ru/20220524/programma-1790458901.html

Стартовала программа подготовки кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030"

Стартовала программа подготовки кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 24.05.2022

Стартовала программа подготовки кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030"

Программа "Муравьев-Амурский 2030" для подготовки и формирования резерва управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики во вторник стартовала в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:19

2022-05-24T18:19

2022-05-24T18:19

образование - общество

дальний восток

кадры

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Программа "Муравьев-Амурский 2030" для подготовки и формирования резерва управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики во вторник стартовала в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.Программа рассчитана на год, она будет состоять из восьми модулей, их проведут на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково, а также в регионах Дальнего Востока. Участникам обещают полное погружение в работу по решению оперативных проблем регионов. Для участия в проекте подали заявки 2,3 тысячи человек из разных регионов России. К первому образовательному модулю допущено 55 человек. Координатором программы выступает Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и Арктики, а Совет наставников программы возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Совет входят руководители 11 регионов ДФО."Эта программа, которая не просто нам давалась, рождалась в спорах и сомнениях. Вы — тот отряд космонавтов, которые получат максимум знаний, опыта. Это работа большого количества людей, мы готовили (проект — ред.) для вас на протяжении более чем года, всей своею жизнью, судьбой", — обратился к участникам программы в ДВФУ Чекунков."Смысл этой программы — подготовить управленцев для развития самых важных и самых сложных регионов нашей страны", — отметил министр.В КРДВ РИА Новости уточнили, что участники программы — жители разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской области. Больше всего — из регионов Дальнего Востока. В рамках образовательных модулей они, в том числе, посетят проблемные территории ДФО.

https://ria.ru/20211210/kadry-1763094734.html

дальний восток

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

образование - общество, дальний восток, кадры