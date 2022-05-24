https://ria.ru/20220524/predlozhenie-1790355540.html

В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы

В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы - РИА Новости, 24.05.2022

В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы

Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:22

2022-05-24T12:22

2022-05-24T12:22

россия

ольга ковитиди

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле, является восстановлением исторической справедливости, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле."Новый проект правил русской орфографии, определивший написание религиозных слов и рекомендующий писать слово "Бог" с заглавной буквы, расставил все на свои места. Это хорошее начало порядка, справедливости и нашей с вами душевной радости", - заявила Ковитиди РИА Новости.Она подчеркнула, что новые правила орфографии могут быть приняты вслед за воссоединением Крыма с Россией. "Восстановление исторической справедливости "все чётче становится почерком нашего времени",- сказала сенатор.

https://ria.ru/20220523/bog-1790131233.html

https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга ковитиди, совет федерации рф