https://ria.ru/20220524/predlozhenie-1790355540.html
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы - РИА Новости, 24.05.2022
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы
Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:22
2022-05-24T12:22
2022-05-24T12:22
россия
ольга ковитиди
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле, является восстановлением исторической справедливости, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле."Новый проект правил русской орфографии, определивший написание религиозных слов и рекомендующий писать слово "Бог" с заглавной буквы, расставил все на свои места. Это хорошее начало порядка, справедливости и нашей с вами душевной радости", - заявила Ковитиди РИА Новости.Она подчеркнула, что новые правила орфографии могут быть приняты вслед за воссоединением Крыма с Россией. "Восстановление исторической справедливости "все чётче становится почерком нашего времени",- сказала сенатор.
https://ria.ru/20220523/bog-1790131233.html
https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга ковитиди, совет федерации рф
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с заглавной буквы
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле, является восстановлением исторической справедливости, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии".
Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле.
"Новый проект правил русской орфографии, определивший написание религиозных слов и рекомендующий писать слово "Бог" с заглавной буквы, расставил все на свои места. Это хорошее начало порядка, справедливости и нашей с вами душевной радости", - заявила Ковитиди РИА Новости.
Она подчеркнула, что новые правила орфографии могут быть приняты вслед за воссоединением Крыма с Россией
. "Восстановление исторической справедливости "все чётче становится почерком нашего времени",- сказала сенатор.