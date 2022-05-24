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В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы - РИА Новости, 24.05.2022
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В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы - РИА Новости, 24.05.2022
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы
Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:22
2022-05-24T12:22
россия
ольга ковитиди
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле, является восстановлением исторической справедливости, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле."Новый проект правил русской орфографии, определивший написание религиозных слов и рекомендующий писать слово "Бог" с заглавной буквы, расставил все на свои места. Это хорошее начало порядка, справедливости и нашей с вами душевной радости", - заявила Ковитиди РИА Новости.Она подчеркнула, что новые правила орфографии могут быть приняты вслед за воссоединением Крыма с Россией. "Восстановление исторической справедливости "все чётче становится почерком нашего времени",- сказала сенатор.
https://ria.ru/20220523/bog-1790131233.html
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россия, ольга ковитиди, совет федерации рф
12:22 24.05.2022
 
В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с большой буквы

В СФ поддержали предложение писать слова "Бог" и "Церковь" с заглавной буквы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложение писать с прописной букв имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле, является восстановлением исторической справедливости, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии".
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:35
Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы
Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле.
"Новый проект правил русской орфографии, определивший написание религиозных слов и рекомендующий писать слово "Бог" с заглавной буквы, расставил все на свои места. Это хорошее начало порядка, справедливости и нашей с вами душевной радости", - заявила Ковитиди РИА Новости.
Она подчеркнула, что новые правила орфографии могут быть приняты вслед за воссоединением Крыма с Россией. "Восстановление исторической справедливости "все чётче становится почерком нашего времени",- сказала сенатор.
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РоссияОльга КовитидиСовет Федерации РФ
 
 
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