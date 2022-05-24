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"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса - РИА Новости, 24.05.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
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"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса
"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса - РИА Новости, 24.05.2022
"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса
Хотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.
2022-05-24T11:00
2022-05-24T14:37
донбасс. геноцид. 2014-2022
политика
владимир зеленский
андрей рева
украина
киев
верховная рада украины
донбасс
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Еще осенью 2014 года на официальной встрече с представителями силовых структур Петр Порошенко заявил, что видит исключительно мирное, политическое решение конфликта в Донбассе. А немногим ранее, выступая в Одессе, президент Украины проговорился об истинном плане действий в "мятежном" регионе:Одессу Порошенко назвал "бандеровским" городом, отметив, что это, по его мнению, комплимент. Президент четко дал понять, что ждет население самопровозглашенных республик: мирного решения не предусмотрено. "Вас будут убивать прямо и косвенно", – говорил он про обычных мирных жителей, граждан своей страны.Примерно в то же время Владимир Зеленский, тогда еще юморист и актер, обращаясь к карателям из т. н. АТО, впадал в экзальтацию:Украинские политики вообще часто использовали слово "мрази" как синоним выражения "жители ЛНР и ДНР". Вот, например, цитата министра социальной политики Украины Андрея Ревы:Риторику, созданную официальным Киевом, поддерживали и медийщики- пропагандисты. Например, журналист и писатель Остап Дроздов в очень доступной форме донес идею, сформулированную Порошенко:Вас что-то не устраивает? Умирайте. Примерно такой была эта риторика. На каждый пункт требований народных республик украинская власть отвечала бескомпромиссным отказом. Хотите, чтобы перестали притеснять русскоязычных и вернули русскому языку статус регионального? Вот вам ответ депутата Верховной рады и советника Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева:Игнорируя требование о статусе регионального для русского языка, Киев по факту игнорировал требование своих граждан. Но как быть с прописанными в Минских соглашениях требованиями о проведении местных выборов (пункт 4) и особом статусе для районов Донецкой и Луганской областей (пункт 11)? Далее цитата депутата Верховной рады (от партии "Слуга народа") Даниила Гетманцева:Такой же противник мирного урегулирования конфликта и по совместительству любитель медицинских метафор Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел, генеральный прокурор и депутат Верховной рады:Наказал ли коллективный Запад Украину за невыполнение Минских соглашений? Вопрос риторический.Постепенно список врагов пополнили все русскоговорящие граждане Украины, и неважно, живут они в самопровозглашенных республиках или в Херсоне, Одессе, Мариуполе, Киеве или любом другом городе. На момент выступления (2019 год) уже бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион решила не сдерживать себя, говоря о всех русскоязычных в целом:"И с первыми, и со вторыми" у Ирины Фарион разговор короткий. Если ориентироваться на ее слова, сказанные в 2019 году, то идея решения конфликта в Донбассе путем лишения людей условий для жизни, сформулированная Порошенко в 2014-м, за пять лет никак не изменилась.Улыбка, правда, эсэсовская. Хотя какая она еще может быть, если аргументация у представителей украинской власти пропитана идеями Третьего рейха. Мэр города Красногоровки Олег Ливанчук говорил, что в Донецкой области "большой процент тупого населения", объясняя это "плохой генетикой":Вторит депутату журналист Богдан Буткевич, считающий что треть жителей Донбасса — лишние люди: Справедливости ради стоит сказать, что не все в украинском правительстве объясняют "неправильность" населения Донбасса генетикой. Например, министр культуры Украины Евгений Нищук считает, что проблемы с живущими там людьми оттого, что их в Незалежную "завезли искусственно":Неудивительно, что у сторонников "окончательного решения донбасского вопроса" есть только одно решение — освобождение жизненного пространства. Об этом, например, говорил уже бывший депутат Верховной рады, а в прошлом участник войны в Донбассе Семен Семенченко:Действительно, кому как не командиру карательного нацбата "Донбасс" знать толк в "обезлюдении".Но, наверное, честнее всех сформулировать истинную позицию официального Киева (и при Порошенко, и при Зеленском) удалось главе города Днепра, бывшему депутату Верховной рады Борису Филатову:Это лишь небольшая выборка высказываний политиков и властей предержащих о жителях Донбасса и русскоязычном населении Украины в целом. Достаточная, чтобы сделать многие выводы.
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политика, владимир зеленский, андрей рева, украина, киев, верховная рада украины, донбасс, ирина фарион, петр порошенко, нацификация, геноцид в донбассе, вооруженные силы украины, батальон "донбасс"
11:00 24.05.2022 (обновлено: 14:37 24.05.2022)
 

"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗаслуженнный артист Украины Евгений Нищук, спикер Верховной рады, и. о. президента Украины Александр Турчинов и лидер фракции "Батькивщина", кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк на площади Независимости в Киеве. 2014 год
Заслуженнный артист Украины Евгений Нищук, спикер Верховной рады, и. о. президента Украины Александр Турчинов и лидер фракции Батькивщина, кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк на площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Хотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.
Еще осенью 2014 года на официальной встрече с представителями силовых структур Петр Порошенко заявил, что видит исключительно мирное, политическое решение конфликта в Донбассе. А немногим ранее, выступая в Одессе, президент Украины проговорился об истинном плане действий в "мятежном" регионе:

"У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей — детей и пенсионеров — будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну".

Одессу Порошенко назвал "бандеровским" городом, отметив, что это, по его мнению, комплимент. Президент четко дал понять, что ждет население самопровозглашенных республик: мирного решения не предусмотрено. "Вас будут убивать прямо и косвенно", – говорил он про обычных мирных жителей, граждан своей страны.
Примерно в то же время Владимир Зеленский, тогда еще юморист и актер, обращаясь к карателям из т. н. АТО, впадал в экзальтацию:

"Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас от всяких мразей!"

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Украинские политики вообще часто использовали слово "мрази" как синоним выражения "жители ЛНР и ДНР". Вот, например, цитата министра социальной политики Украины Андрея Ревы:

"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии — там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей".

Риторику, созданную официальным Киевом, поддерживали и медийщики- пропагандисты. Например, журналист и писатель Остап Дроздов в очень доступной форме донес идею, сформулированную Порошенко:

"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. <…> Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина? Сдыхайте! Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину — пожалуйста. Он мост вам провел — поезжайте туда за водой".

Вас что-то не устраивает? Умирайте. Примерно такой была эта риторика. На каждый пункт требований народных республик украинская власть отвечала бескомпромиссным отказом. Хотите, чтобы перестали притеснять русскоязычных и вернули русскому языку статус регионального? Вот вам ответ депутата Верховной рады и советника Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева:

"Я против. Мы не должны поддаваться на всякий шантаж, даже вооруженный. <…> Мы должны создавать условия для развития коренных народов. Кроме украинского, это еще и крымлы. Остальные — национальные меньшинства. <…> Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может".

Игнорируя требование о статусе регионального для русского языка, Киев по факту игнорировал требование своих граждан. Но как быть с прописанными в Минских соглашениях требованиями о проведении местных выборов (пункт 4) и особом статусе для районов Донецкой и Луганской областей (пункт 11)?
Далее цитата депутата Верховной рады (от партии "Слуга народа") Даниила Гетманцева:

"И как бы выгодно нам с экономической точки зрения ни было восстановить отношения с Донбассом и Россией, но есть вещи, которыми нельзя торговать. Нельзя торговать скидкой на газ или ценой в обмен на национальные интересы, нельзя обсуждать предоставление отдельного статуса территории и проведение там выборов, если это само по себе утопия".

Такой же противник мирного урегулирования конфликта и по совместительству любитель медицинских метафор Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел, генеральный прокурор и депутат Верховной рады:

"Недопущение легализации этой раковой опухоли подконтрольных Российской Федерации террористических образований в украинский государственный организм — главное задание проукраинских сил". <…> "Потому что подлая формула "автономия вместо вторжения" — смертельно опасна для украинского государства. Ситуация действительно сложная. Допустить этот план означает ввести раковую опухоль в собственное тело. Это фактически растянутая во времени смерть".

© AP Photo / Sergei ChuzavkovЮрий Луценко и Петр Порошенко в Раде. 12 мая 2016
Юрий Луценко и Петр Порошенко в Раде. 12 мая 2016 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Юрий Луценко и Петр Порошенко в Раде. 12 мая 2016
Наказал ли коллективный Запад Украину за невыполнение Минских соглашений? Вопрос риторический.
Постепенно список врагов пополнили все русскоговорящие граждане Украины, и неважно, живут они в самопровозглашенных республиках или в Херсоне, Одессе, Мариуполе, Киеве или любом другом городе. На момент выступления (2019 год) уже бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион решила не сдерживать себя, говоря о всех русскоязычных в целом:

"У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, или уроды. И первые, и вторые — достояние Путина. Путин — враг. С врагом разговор один — сила. И никакого оправдания. Предыдущая власть в языковом вопросе сделала все для дальнейшего замосковления страны. Эта власть лишь углубит кризис нашей идентичности, если мы не изменим своих моделей поведения в утверждении украинского языка".

"И с первыми, и со вторыми" у Ирины Фарион разговор короткий. Если ориентироваться на ее слова, сказанные в 2019 году, то идея решения конфликта в Донбассе путем лишения людей условий для жизни, сформулированная Порошенко в 2014-м, за пять лет никак не изменилась.

"У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать".

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЧлен политсовета партии "Свобода" Ирина Фарион
Член политсовета партии Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Член политсовета партии "Свобода" Ирина Фарион
Улыбка, правда, эсэсовская. Хотя какая она еще может быть, если аргументация у представителей украинской власти пропитана идеями Третьего рейха. Мэр города Красногоровки Олег Ливанчук говорил, что в Донецкой области "большой процент тупого населения", объясняя это "плохой генетикой":

"<…> Кто из великих писателей, артистов, актеров — донецкие? Их очень мало. Если брать в процентном соотношении, в основном это выходцы из Западной Украины. Восточная Украина — это Сумщина, Харьковщина, Слобода. Что такое Слобода? Это нейтральная территория между двумя государствами, куда высылали маргиналов и преступников. А гены ж не поменяешь. В генах многое зарождается. Вот тебе и генофонд".

Вторит депутату журналист Богдан Буткевич, считающий что треть жителей Донбасса — лишние люди:

"Донбасс — это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей. <…> Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних".

Справедливости ради стоит сказать, что не все в украинском правительстве объясняют "неправильность" населения Донбасса генетикой. Например, министр культуры Украины Евгений Нищук считает, что проблемы с живущими там людьми оттого, что их в Незалежную "завезли искусственно":

"Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные (регионы. — Прим. авт.)."

Неудивительно, что у сторонников "окончательного решения донбасского вопроса" есть только одно решение — освобождение жизненного пространства. Об этом, например, говорил уже бывший депутат Верховной рады, а в прошлом участник войны в Донбассе Семен Семенченко:

"В моем понимании у Украины должна быть стратегия обезлюдить Донбасс. Но тут, несмотря на такое страшное название, ничего геноцидного нету. Это то же самое, что пытается сделать Россия. Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы".

Действительно, кому как не командиру карательного нацбата "Донбасс" знать толк в "обезлюдении".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧлен депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомощь" Семен Семенченко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
Член депутатской фракции политической партии Объединение Самопомощь Семен Семенченко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Член депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомощь" Семен Семенченко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
Но, наверное, честнее всех сформулировать истинную позицию официального Киева (и при Порошенко, и при Зеленском) удалось главе города Днепра, бывшему депутату Верховной рады Борису Филатову:

"На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставления русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом".

Это лишь небольшая выборка высказываний политиков и властей предержащих о жителях Донбасса и русскоязычном населении Украины в целом. Достаточная, чтобы сделать многие выводы.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022ПолитикаВладимир ЗеленскийАндрей РеваУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныДонбассИрина ФарионПетр ПорошенкоНацификацияГеноцид в ДонбассеВооруженные силы УкраиныБатальон "Донбасс"
 
 
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