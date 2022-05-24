"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса
"У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей — детей и пенсионеров — будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну".
"Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас от всяких мразей!"
"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии — там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей".
"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. <…> Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина? Сдыхайте! Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину — пожалуйста. Он мост вам провел — поезжайте туда за водой".
"Я против. Мы не должны поддаваться на всякий шантаж, даже вооруженный. <…> Мы должны создавать условия для развития коренных народов. Кроме украинского, это еще и крымлы. Остальные — национальные меньшинства. <…> Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский — главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может".
Далее цитата депутата Верховной рады (от партии "Слуга народа") Даниила Гетманцева:
"И как бы выгодно нам с экономической точки зрения ни было восстановить отношения с Донбассом и Россией, но есть вещи, которыми нельзя торговать. Нельзя торговать скидкой на газ или ценой в обмен на национальные интересы, нельзя обсуждать предоставление отдельного статуса территории и проведение там выборов, если это само по себе утопия".
"Недопущение легализации этой раковой опухоли подконтрольных Российской Федерации террористических образований в украинский государственный организм — главное задание проукраинских сил". <…> "Потому что подлая формула "автономия вместо вторжения" — смертельно опасна для украинского государства. Ситуация действительно сложная. Допустить этот план означает ввести раковую опухоль в собственное тело. Это фактически растянутая во времени смерть".
"У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, или уроды. И первые, и вторые — достояние Путина. Путин — враг. С врагом разговор один — сила. И никакого оправдания. Предыдущая власть в языковом вопросе сделала все для дальнейшего замосковления страны. Эта власть лишь углубит кризис нашей идентичности, если мы не изменим своих моделей поведения в утверждении украинского языка".
"У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать".
"<…> Кто из великих писателей, артистов, актеров — донецкие? Их очень мало. Если брать в процентном соотношении, в основном это выходцы из Западной Украины. Восточная Украина — это Сумщина, Харьковщина, Слобода. Что такое Слобода? Это нейтральная территория между двумя государствами, куда высылали маргиналов и преступников. А гены ж не поменяешь. В генах многое зарождается. Вот тебе и генофонд".
"Донбасс — это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей. <…> Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних".
"Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные (регионы. — Прим. авт.)."
"В моем понимании у Украины должна быть стратегия обезлюдить Донбасс. Но тут, несмотря на такое страшное название, ничего геноцидного нету. Это то же самое, что пытается сделать Россия. Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы".
"На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставления русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом".