https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса

"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса - РИА Новости, 24.05.2022

"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении Донбасса

Хотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.

2022-05-24T11:00

2022-05-24T11:00

2022-05-24T14:37

донбасс. геноцид. 2014-2022

политика

владимир зеленский

андрей рева

украина

киев

верховная рада украины

донбасс

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Еще осенью 2014 года на официальной встрече с представителями силовых структур Петр Порошенко заявил, что видит исключительно мирное, политическое решение конфликта в Донбассе. А немногим ранее, выступая в Одессе, президент Украины проговорился об истинном плане действий в "мятежном" регионе:Одессу Порошенко назвал "бандеровским" городом, отметив, что это, по его мнению, комплимент. Президент четко дал понять, что ждет население самопровозглашенных республик: мирного решения не предусмотрено. "Вас будут убивать прямо и косвенно", – говорил он про обычных мирных жителей, граждан своей страны.Примерно в то же время Владимир Зеленский, тогда еще юморист и актер, обращаясь к карателям из т. н. АТО, впадал в экзальтацию:Украинские политики вообще часто использовали слово "мрази" как синоним выражения "жители ЛНР и ДНР". Вот, например, цитата министра социальной политики Украины Андрея Ревы:Риторику, созданную официальным Киевом, поддерживали и медийщики- пропагандисты. Например, журналист и писатель Остап Дроздов в очень доступной форме донес идею, сформулированную Порошенко:Вас что-то не устраивает? Умирайте. Примерно такой была эта риторика. На каждый пункт требований народных республик украинская власть отвечала бескомпромиссным отказом. Хотите, чтобы перестали притеснять русскоязычных и вернули русскому языку статус регионального? Вот вам ответ депутата Верховной рады и советника Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева:Игнорируя требование о статусе регионального для русского языка, Киев по факту игнорировал требование своих граждан. Но как быть с прописанными в Минских соглашениях требованиями о проведении местных выборов (пункт 4) и особом статусе для районов Донецкой и Луганской областей (пункт 11)? Далее цитата депутата Верховной рады (от партии "Слуга народа") Даниила Гетманцева:Такой же противник мирного урегулирования конфликта и по совместительству любитель медицинских метафор Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел, генеральный прокурор и депутат Верховной рады:Наказал ли коллективный Запад Украину за невыполнение Минских соглашений? Вопрос риторический.Постепенно список врагов пополнили все русскоговорящие граждане Украины, и неважно, живут они в самопровозглашенных республиках или в Херсоне, Одессе, Мариуполе, Киеве или любом другом городе. На момент выступления (2019 год) уже бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион решила не сдерживать себя, говоря о всех русскоязычных в целом:"И с первыми, и со вторыми" у Ирины Фарион разговор короткий. Если ориентироваться на ее слова, сказанные в 2019 году, то идея решения конфликта в Донбассе путем лишения людей условий для жизни, сформулированная Порошенко в 2014-м, за пять лет никак не изменилась.Улыбка, правда, эсэсовская. Хотя какая она еще может быть, если аргументация у представителей украинской власти пропитана идеями Третьего рейха. Мэр города Красногоровки Олег Ливанчук говорил, что в Донецкой области "большой процент тупого населения", объясняя это "плохой генетикой":Вторит депутату журналист Богдан Буткевич, считающий что треть жителей Донбасса — лишние люди: Справедливости ради стоит сказать, что не все в украинском правительстве объясняют "неправильность" населения Донбасса генетикой. Например, министр культуры Украины Евгений Нищук считает, что проблемы с живущими там людьми оттого, что их в Незалежную "завезли искусственно":Неудивительно, что у сторонников "окончательного решения донбасского вопроса" есть только одно решение — освобождение жизненного пространства. Об этом, например, говорил уже бывший депутат Верховной рады, а в прошлом участник войны в Донбассе Семен Семенченко:Действительно, кому как не командиру карательного нацбата "Донбасс" знать толк в "обезлюдении".Но, наверное, честнее всех сформулировать истинную позицию официального Киева (и при Порошенко, и при Зеленском) удалось главе города Днепра, бывшему депутату Верховной рады Борису Филатову:Это лишь небольшая выборка высказываний политиков и властей предержащих о жителях Донбасса и русскоязычном населении Украины в целом. Достаточная, чтобы сделать многие выводы.

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киев

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