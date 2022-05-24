https://ria.ru/20220524/polety-1790306527.html

Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая

Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая - РИА Новости, 24.05.2022

Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая

Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:04

2022-05-24T09:04

2022-05-24T10:11

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анапа

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html

https://ria.ru/20220519/chartery-1789441392.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, симферополь, общество, брянск, сочи, минеральные воды, севастополь, москва, волгоград, воронеж, геленджик, белгород, липецк, ростов-на-дону, элиста, курск