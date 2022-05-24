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Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая - РИА Новости, 24.05.2022
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Туризм
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Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая - РИА Новости, 24.05.2022
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая
Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:04
2022-05-24T10:11
туризм
новости - туризм
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симферополь
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.
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09:04 24.05.2022 (обновлено: 10:11 24.05.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов Юга и центра России до 31 мая

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов.

"Режим временного ограничения полетов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.

Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.
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В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.
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