https://ria.ru/20220524/polety-1790306527.html
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая - РИА Новости, 24.05.2022
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая
Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:04
2022-05-24T09:04
2022-05-24T10:11
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
симферополь
общество
брянск
сочи
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.
https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html
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РИА Новости
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, симферополь, общество, брянск, сочи, минеральные воды, севастополь, москва, волгоград, воронеж, геленджик, белгород, липецк, ростов-на-дону, элиста, курск
09:04 24.05.2022 (обновлено: 10:11 24.05.2022)
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до 31 мая
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов Юга и центра России до 31 мая