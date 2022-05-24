https://ria.ru/20220524/plyazhi-1790215955.html

Эксперты составили список самых необычных пляжей России

Эксперты составили список самых необычных пляжей России - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперты составили список самых необычных пляжей России

Эксперты сервиса по бронированию отелей представляют подборку самых необычных пляжей, на которых обязательно стоит побывать, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T02:29

2022-05-24T02:29

2022-05-24T02:29

туризм

туризм

новости - туризм

владивосток

тихий океан

черное море

туристы

калининград

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей представляют подборку самых необычных пляжей, на которых обязательно стоит побывать, сообщает Bronevik.com.Камчатка, Халактырский пляжИнтересный пляж на побережье Тихого океана. Главная особенность – черный вулканический песок, образовавшийся из-за расщепления лавы. Местные говорят, что благодаря большому содержанию минералов он обладает целебными свойствами. Янтарно-бирюзовый оттенок воды, легкий ветерок и удивительный цвет песка – отдых здесь запомнится сразу. Севастополь, Яшмовый пляжОдин из красивейших пляжей Крыма, расположившийся недалеко от другой именитой достопримечательности — мыса Фиолент. Тут прозрачная вода, галька, переливающаяся в лучах солнца, и множество редких растений, которые не встречаются больше нигде. Над пляжем находится скалистый выступ, откуда открывается прекрасный вид на Черное море. Это делает Яшмовый пляж фаворитом не только туристов, но и местных жителей.Владивосток, Стеклянная бухтаЭто название уникального пляжа на территории Приморского края. Туристов он удивляет именно своей “галькой”. По одной версии, отходы сюда свозил фарфоровый завод, по другой – местные жители. Со временем осколки превратились в чудо: их отшлифовали волны. И вместо привычного желто-оранжевого песка пляж усеян разноцветными переливающимися камнями. К сожалению, уже через пару десятков лет пляж может исчезнуть. А все из-за туристов, которые берут с собой на память камешки из стекла в качестве сувениров.Калининград, Янтарный пляжДовольно известное место — лучший пляж в Калининградской области. Территория прекрасно оборудована, общая длина береговой линии достигает практически шести километров, а ширина — 300 метров. Белый песок, чистейшая вода и ровный рельеф – этот пляж уже дважды получал международную награду “Голубой флаг” за высокие стандарты.

https://ria.ru/20220423/sochi-1784988844.html

владивосток

тихий океан

черное море

калининград

севастополь

камчатский край

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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