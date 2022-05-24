Эксперты составили список самых необычных пляжей России

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей представляют подборку самых необычных пляжей, на которых обязательно стоит побывать, сообщает Bronevik.com.
Камчатка, Халактырский пляж
Интересный пляж на побережье Тихого океана. Главная особенность – черный вулканический песок, образовавшийся из-за расщепления лавы. Местные говорят, что благодаря большому содержанию минералов он обладает целебными свойствами.
Янтарно-бирюзовый оттенок воды, легкий ветерок и удивительный цвет песка – отдых здесь запомнится сразу.
Один из красивейших пляжей Крыма, расположившийся недалеко от другой именитой достопримечательности — мыса Фиолент. Тут прозрачная вода, галька, переливающаяся в лучах солнца, и множество редких растений, которые не встречаются больше нигде. Над пляжем находится скалистый выступ, откуда открывается прекрасный вид на Черное море.
Отдыхающие на Яшмовом пляже у мыса Фиолент в Севастополе
Это делает Яшмовый пляж фаворитом не только туристов, но и местных жителей.
Владивосток, Стеклянная бухта
Это название уникального пляжа на территории Приморского края. Туристов он удивляет именно своей “галькой”. По одной версии, отходы сюда свозил фарфоровый завод, по другой – местные жители. Со временем осколки превратились в чудо: их отшлифовали волны. И вместо привычного желто-оранжевого песка пляж усеян разноцветными переливающимися камнями.
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