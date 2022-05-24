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Эксперты составили список самых необычных пляжей России - РИА Новости, 24.05.2022
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Туризм
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Эксперты составили список самых необычных пляжей России
Эксперты составили список самых необычных пляжей России - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперты составили список самых необычных пляжей России
Эксперты сервиса по бронированию отелей представляют подборку самых необычных пляжей, на которых обязательно стоит побывать, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:29
2022-05-24T02:29
туризм
туризм
новости - туризм
владивосток
тихий океан
черное море
туристы
калининград
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей представляют подборку самых необычных пляжей, на которых обязательно стоит побывать, сообщает Bronevik.com.Камчатка, Халактырский пляжИнтересный пляж на побережье Тихого океана. Главная особенность – черный вулканический песок, образовавшийся из-за расщепления лавы. Местные говорят, что благодаря большому содержанию минералов он обладает целебными свойствами. Янтарно-бирюзовый оттенок воды, легкий ветерок и удивительный цвет песка – отдых здесь запомнится сразу. Севастополь, Яшмовый пляжОдин из красивейших пляжей Крыма, расположившийся недалеко от другой именитой достопримечательности — мыса Фиолент. Тут прозрачная вода, галька, переливающаяся в лучах солнца, и множество редких растений, которые не встречаются больше нигде. Над пляжем находится скалистый выступ, откуда открывается прекрасный вид на Черное море. Это делает Яшмовый пляж фаворитом не только туристов, но и местных жителей.Владивосток, Стеклянная бухтаЭто название уникального пляжа на территории Приморского края. Туристов он удивляет именно своей “галькой”. По одной версии, отходы сюда свозил фарфоровый завод, по другой – местные жители. Со временем осколки превратились в чудо: их отшлифовали волны. И вместо привычного желто-оранжевого песка пляж усеян разноцветными переливающимися камнями. К сожалению, уже через пару десятков лет пляж может исчезнуть. А все из-за туристов, которые берут с собой на память камешки из стекла в качестве сувениров.Калининград, Янтарный пляжДовольно известное место — лучший пляж в Калининградской области. Территория прекрасно оборудована, общая длина береговой линии достигает практически шести километров, а ширина — 300 метров. Белый песок, чистейшая вода и ровный рельеф – этот пляж уже дважды получал международную награду “Голубой флаг” за высокие стандарты.
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туризм, новости - туризм, владивосток, тихий океан, черное море, туристы, калининград, севастополь, камчатский край, пляжи, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, впечатления - туризм
02:29 24.05.2022
 
Эксперты составили список самых необычных пляжей России

Опубликован рейтинг самых необычных пляжей в России

© Татьяна ЕлизарьеваХалактырский пляж
Халактырский пляж
© Татьяна Елизарьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей представляют подборку самых необычных пляжей, на которых обязательно стоит побывать, сообщает Bronevik.com.

Камчатка, Халактырский пляж

Интересный пляж на побережье Тихого океана. Главная особенность – черный вулканический песок, образовавшийся из-за расщепления лавы. Местные говорят, что благодаря большому содержанию минералов он обладает целебными свойствами.
Янтарно-бирюзовый оттенок воды, легкий ветерок и удивительный цвет песка – отдых здесь запомнится сразу.
© РИА Новости / Надежда ЕгороваХалактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж на Камчатке
1 из 3
Халактырский пляж на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
© РИА Новости / Надежда Егорова

Вид на Халактырский пляж на Камчатке

Халактырский пляж на Камчатке
2 из 3

Вид на Халактырский пляж на Камчатке

© РИА Новости / Надежда Егорова
© Татьяна ЕлизарьеваХалактырский пляж
Халактырский пляж
3 из 3
Халактырский пляж
© Татьяна Елизарьева
1 из 3
Халактырский пляж на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
2 из 3

Вид на Халактырский пляж на Камчатке

© РИА Новости / Надежда Егорова
3 из 3
Халактырский пляж
© Татьяна Елизарьева

Севастополь, Яшмовый пляж

Один из красивейших пляжей Крыма, расположившийся недалеко от другой именитой достопримечательности — мыса Фиолент. Тут прозрачная вода, галька, переливающаяся в лучах солнца, и множество редких растений, которые не встречаются больше нигде. Над пляжем находится скалистый выступ, откуда открывается прекрасный вид на Черное море.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Яшмовом пляже у мыса Фиолент в Севастополе
Отдыхающие на Яшмовом пляже у мыса Фиолент в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на Яшмовом пляже у мыса Фиолент в Севастополе
Это делает Яшмовый пляж фаворитом не только туристов, но и местных жителей.

Владивосток, Стеклянная бухта

Это название уникального пляжа на территории Приморского края. Туристов он удивляет именно своей “галькой”. По одной версии, отходы сюда свозил фарфоровый завод, по другой – местные жители. Со временем осколки превратились в чудо: их отшлифовали волны. И вместо привычного желто-оранжевого песка пляж усеян разноцветными переливающимися камнями.
© Depositphotos / SergeyVidyulinБухта Стеклянная во Владивостоке
Бухта Стеклянная во Владивостоке
1 из 5
Бухта Стеклянная во Владивостоке
© Depositphotos / SergeyVidyulin
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Осколки в бухте Стеклянная в пригороде Владивостока.

Стеклянная бухта во Владивостоке
2 из 5

Осколки в бухте Стеклянная в пригороде Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© Оксана ТретьяковаБухта Стеклянная
Бухта Стеклянная
3 из 5
Бухта Стеклянная
© Оксана Третьякова
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Эта часть побережья Уссурийского залива получила свое название благодаря берегу, усыпанному отшлифованными морем осколками стекла и фарфора

Стеклянная бухта во Владивостоке
4 из 5

Эта часть побережья Уссурийского залива получила свое название благодаря берегу, усыпанному отшлифованными морем осколками стекла и фарфора

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© Оксана Третьякова

В солнечную погоду кажется, будто пляж усыпан разноцветными леденцами монпансье

Бухта Стеклянная
5 из 5

В солнечную погоду кажется, будто пляж усыпан разноцветными леденцами монпансье

© Оксана Третьякова
1 из 5
Бухта Стеклянная во Владивостоке
© Depositphotos / SergeyVidyulin
2 из 5

Осколки в бухте Стеклянная в пригороде Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 5
Бухта Стеклянная
© Оксана Третьякова
4 из 5

Эта часть побережья Уссурийского залива получила свое название благодаря берегу, усыпанному отшлифованными морем осколками стекла и фарфора

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 5

В солнечную погоду кажется, будто пляж усыпан разноцветными леденцами монпансье

© Оксана Третьякова
К сожалению, уже через пару десятков лет пляж может исчезнуть. А все из-за туристов, которые берут с собой на память камешки из стекла в качестве сувениров.

Калининград, Янтарный пляж

Довольно известное место — лучший пляж в Калининградской области. Территория прекрасно оборудована, общая длина береговой линии достигает практически шести километров, а ширина — 300 метров.
CC BY-SA 4.0 / Fess-dew / Морской пляж в Янтарном
Морской пляж в Янтарном
1 из 3
Морской пляж в Янтарном
CC BY-SA 4.0 / Fess-dew /
© РИА Новости / Ольга КабановаКалининградская область
Пляж поселка Янтарный, Калининградская область
2 из 3
Калининградская область
© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМама с дочкой на пляже поселка "Янтарный", которому присвоен международный знак "Голубой флаг".
Мама с дочкой на пляже поселка Янтарный в Калининградской области
3 из 3
Мама с дочкой на пляже поселка "Янтарный", которому присвоен международный знак "Голубой флаг".
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
1 из 3
Морской пляж в Янтарном
CC BY-SA 4.0 / Fess-dew /
2 из 3
Калининградская область
© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3
Мама с дочкой на пляже поселка "Янтарный", которому присвоен международный знак "Голубой флаг".
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Белый песок, чистейшая вода и ровный рельеф – этот пляж уже дважды получал международную награду “Голубой флаг” за высокие стандарты.
Сочи - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 06:20Туризм
В Сочи этим летом появится первый экопляж
 
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