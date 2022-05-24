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Басурин сообщил о сдаче в плен 50 украинских десантников

Басурин сообщил о сдаче в плен 50 украинских десантников - РИА Новости, 24.05.2022

Басурин сообщил о сдаче в плен 50 украинских десантников

Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что за последние несколько дней 50 украинских десантников... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:23

2022-05-24T11:23

2022-05-24T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

эдуард басурин

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что за последние несколько дней 50 украинских десантников сдались в плен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, эдуард басурин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр