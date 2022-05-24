https://ria.ru/20220524/patrushev-1790435011.html

Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"

Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 24.05.2022

Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"

Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:11

2022-05-24T16:11

2022-05-24T16:29

дмитрий патрушев

экономика

газпром

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании."Включить по усмотрению совета директоров "Газпрома" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров "Газпрома" по выборам в Совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства Российской Федерации", - сказано в сообщении.Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочной форме.

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878498.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий патрушев, экономика, газпром, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)