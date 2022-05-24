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Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 24.05.2022
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Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"
Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:11
2022-05-24T16:29
дмитрий патрушев
экономика
газпром
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании."Включить по усмотрению совета директоров "Газпрома" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров "Газпрома" по выборам в Совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства Российской Федерации", - сказано в сообщении.Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочной форме.
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дмитрий патрушев, экономика, газпром, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
16:11 24.05.2022 (обновлено: 16:29 24.05.2022)
 
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании.
"Включить по усмотрению совета директоров "Газпрома" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров "Газпрома" по выборам в Совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочной форме.
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Дмитрий ПатрушевЭкономикаГазпромМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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