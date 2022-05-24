https://ria.ru/20220524/patrushev-1790435011.html
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"
Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:11
2022-05-24T16:11
2022-05-24T16:29
дмитрий патрушев
экономика
газпром
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома", говорится в материалах компании."Включить по усмотрению совета директоров "Газпрома" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров "Газпрома" по выборам в Совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства Российской Федерации", - сказано в сообщении.Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочной форме.
https://ria.ru/20220521/gaz-1789878498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий патрушев, экономика, газпром, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
16:11 24.05.2022 (обновлено: 16:29 24.05.2022)
Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров "Газпрома"