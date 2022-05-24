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Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 24.05.2022
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Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 24.05.2022
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:02
2022-05-24T13:02
украина
одкб
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", - сказал он в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.
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украина, одкб, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
13:02 24.05.2022
 
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

Глава Минобороны Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", - сказал он в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.
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