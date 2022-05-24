https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html

Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 24.05.2022

Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:02

2022-05-24T13:02

2022-05-24T13:02

украина

одкб

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", - сказал он в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.

https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, одкб, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу