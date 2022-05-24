https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 24.05.2022
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:02
2022-05-24T13:02
2022-05-24T13:02
украина
одкб
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", - сказал он в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одкб, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Глава Минобороны Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия