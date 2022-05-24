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Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку - РИА Новости, 24.05.2022
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Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку
Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку - РИА Новости, 24.05.2022
Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку
Россия окажет всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях целенаправленной работы Запада по подрыву единства организации, сообщил министр обороны Сергей РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:06
2022-05-24T13:06
россия
одкб
безопасность
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия окажет всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях целенаправленной работы Запада по подрыву единства организации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета", - заявил Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ.
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россия, одкб, безопасность, сергей шойгу, нато
13:06 24.05.2022
 
Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку

Шойгу пообещал ОДКБ всестороннюю поддержку на фоне попыток Запада подорвать единство

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия окажет всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях целенаправленной работы Запада по подрыву единства организации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета", - заявил Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ.
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РоссияОДКББезопасностьСергей ШойгуНАТО
 
 
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