https://ria.ru/20220524/odkb-1790372703.html

Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку

Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку - РИА Новости, 24.05.2022

Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку

Россия окажет всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях целенаправленной работы Запада по подрыву единства организации, сообщил министр обороны Сергей РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:06

2022-05-24T13:06

2022-05-24T13:06

россия

одкб

безопасность

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия окажет всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях целенаправленной работы Запада по подрыву единства организации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета", - заявил Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ.

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, одкб, безопасность, сергей шойгу, нато