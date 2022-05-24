https://ria.ru/20220524/obstrel-1790491989.html

Украинский снаряд попал в квартиру жительницы Первомайска

Украинский снаряд попал в квартиру жительницы Первомайска - РИА Новости, 24.05.2022

Украинский снаряд попал в квартиру жительницы Первомайска

Артиллерийский снаряд, выпущенный украинскими войсками, пробил крышу дома и попал в квартиру жительницы города Первомайск в Луганской народной республике,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:17

2022-05-24T20:17

2022-05-24T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

первомайск (луганская область)

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ПЕРВОМАЙСК, 24 мая - РИА Новости. Артиллерийский снаряд, выпущенный украинскими войсками, пробил крышу дома и попал в квартиру жительницы города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее в понедельник в результате обстрела Первомайска было повреждено 11 жилых домов, средняя школа №30 и детская поликлиника."Прилетел снаряд Вооруженных сил Украины, попал в дом и повредил квартиру. Здесь пострадавших нет. Снаряд калибром 152 миллиметра", - рассказал журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК Артем Индюков.Хозяйка квартиры рассказала РИА Новости, что как раз заходила из коридора в комнату, куда прилетел снаряд, и только чудом не пострадала. По ее словам, в соседней комнате в этот момент находилась ее пожилая мать."Мама не успела испугаться, а я очень сильно. Прилетает уже не первый раз, я уже не сосчитаю сколько, сперва в подъезде, а теперь прямо в квартиру", - рассказала жительница Первомайска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html

россия

украина

донбасс

первомайск (луганская область)

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Последствия обстрела ВСУ жилого района Первомайска в ЛНР Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике с применением минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-05-24T20:17 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, первомайск (луганская область)