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Навального ждет перевод в колонию строгого режима - РИА Новости, 24.05.2022
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Навального ждет перевод в колонию строгого режима
Навального ждет перевод в колонию строгого режима - РИА Новости, 24.05.2022
Навального ждет перевод в колонию строгого режима
Девятилетний приговор Алексею Навальному вступил в законную силу – теперь его ждет перевод в колонию строгого режима из общего, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:41
2022-05-24T13:41
общество
ольга михайлова
игнат артеменко
владимирская область
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
россия
ив роше
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Девятилетний приговор Алексею Навальному вступил в законную силу – теперь его ждет перевод в колонию строгого режима из общего, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Во вторник днем Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы в отношении Навального в виде девяти лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве с пожертвованиями и неуважении к суду.Таким образом, после решения апелляции он вступил в законную силу и должен быть исполнен, хотя возможности для дальнейшего обжалования у защиты сохраняются. Адвокат Ольга Михайлова рассказала РИА Новости, что защита воспользуется этим правом: "Естественно, будем обжаловать".Навальный пока содержится в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, которая является исправительной колонией общего режима для так называемых "первоходов", то есть людей, осужденных впервые.В связи со вторым приговором и ужесточением режима содержания Навальный будет этапирован в исправительное учреждение, обеспечивающее строгий режим. Это произойдет после того, как Мосгорсуд изготовит апелляционное определение и направит его в колонию – уже в ближайшее время.Защита Навального в ходе сегодняшнего апелляционного рассмотрения заявляла, что Навальный не мог быть признан рецидивистом в рамках закона, поэтому ужесточение режима является, с ее точки зрения, серьезным нарушением.Ради безопасности этапирования новое место отбывания наказания не разглашается. Его сообщат родственникам осужденного после того, как его туда доставят.Согласно законодательству, колония должна находится близко к месту жительства осужденного, чтобы он не потерял социальные связи. Однако если в ближайших колониях нет свободных мест, то закон допускает этапирование в более отдаленный регион.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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владимирская область
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общество, ольга михайлова, игнат артеменко, владимирская область, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, россия, ив роше, покров, алексей навальный
13:41 24.05.2022
 
Навального ждет перевод в колонию строгого режима

Приговор Навальному вступил в силу, его ждет перевод в колонию строгого режима

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Девятилетний приговор Алексею Навальному вступил в законную силу – теперь его ждет перевод в колонию строгого режима из общего, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Во вторник днем Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы в отношении Навального в виде девяти лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве с пожертвованиями и неуважении к суду.
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Таким образом, после решения апелляции он вступил в законную силу и должен быть исполнен, хотя возможности для дальнейшего обжалования у защиты сохраняются. Адвокат Ольга Михайлова рассказала РИА Новости, что защита воспользуется этим правом: "Естественно, будем обжаловать".
Навальный пока содержится в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, которая является исправительной колонией общего режима для так называемых "первоходов", то есть людей, осужденных впервые.
В связи со вторым приговором и ужесточением режима содержания Навальный будет этапирован в исправительное учреждение, обеспечивающее строгий режим. Это произойдет после того, как Мосгорсуд изготовит апелляционное определение и направит его в колонию – уже в ближайшее время.
Защита Навального в ходе сегодняшнего апелляционного рассмотрения заявляла, что Навальный не мог быть признан рецидивистом в рамках закона, поэтому ужесточение режима является, с ее точки зрения, серьезным нарушением.
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Ради безопасности этапирования новое место отбывания наказания не разглашается. Его сообщат родственникам осужденного после того, как его туда доставят.
Согласно законодательству, колония должна находится близко к месту жительства осужденного, чтобы он не потерял социальные связи. Однако если в ближайших колониях нет свободных мест, то закон допускает этапирование в более отдаленный регион.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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ОбществоОльга МихайловаИгнат АртеменкоВладимирская областьМосковский городской судФонд борьбы с коррупциейРоссияИв РошеПокровАлексей Навальный
 
 
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