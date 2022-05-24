https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790384795.html

Навального ждет перевод в колонию строгого режима

Навального ждет перевод в колонию строгого режима - РИА Новости, 24.05.2022

Навального ждет перевод в колонию строгого режима

Девятилетний приговор Алексею Навальному вступил в законную силу – теперь его ждет перевод в колонию строгого режима из общего, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

общество

ольга михайлова

игнат артеменко

владимирская область

московский городской суд

фонд борьбы с коррупцией

россия

ив роше

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Девятилетний приговор Алексею Навальному вступил в законную силу – теперь его ждет перевод в колонию строгого режима из общего, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Во вторник днем Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы в отношении Навального в виде девяти лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве с пожертвованиями и неуважении к суду.Таким образом, после решения апелляции он вступил в законную силу и должен быть исполнен, хотя возможности для дальнейшего обжалования у защиты сохраняются. Адвокат Ольга Михайлова рассказала РИА Новости, что защита воспользуется этим правом: "Естественно, будем обжаловать".Навальный пока содержится в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, которая является исправительной колонией общего режима для так называемых "первоходов", то есть людей, осужденных впервые.В связи со вторым приговором и ужесточением режима содержания Навальный будет этапирован в исправительное учреждение, обеспечивающее строгий режим. Это произойдет после того, как Мосгорсуд изготовит апелляционное определение и направит его в колонию – уже в ближайшее время.Защита Навального в ходе сегодняшнего апелляционного рассмотрения заявляла, что Навальный не мог быть признан рецидивистом в рамках закона, поэтому ужесточение режима является, с ее точки зрения, серьезным нарушением.Ради безопасности этапирования новое место отбывания наказания не разглашается. Его сообщат родственникам осужденного после того, как его туда доставят.Согласно законодательству, колония должна находится близко к месту жительства осужденного, чтобы он не потерял социальные связи. Однако если в ближайших колониях нет свободных мест, то закон допускает этапирование в более отдаленный регион.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

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https://ria.ru/20220421/ekstremisty-1784814623.html

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Ольга Маркова

общество, ольга михайлова, игнат артеменко, владимирская область, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, россия, ив роше, покров, алексей навальный