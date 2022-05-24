https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790352795.html

Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному

Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному - РИА Новости, 24.05.2022

Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Алексею Навальному в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:13

2022-05-24T12:13

2022-05-24T12:32

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алексей навальный

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Алексею Навальному в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.В ходе прений адвокат Ольга Михайлова выразила мнение, что приговор "подлежит безусловной отмене" ввиду несправедливости. По ее словам, ЕСПЧ признал факт нарушения прав Навального при вынесении приговора Ленинского районного суда Кирова, а решение этой инстанции было учтено Лефортовским судом Москвы, в результате чего Навального в совокупности приговорили к девяти годам колонии.Обвинение Навального в оскорблениях защитница назвала недоказанным, сославшись на то, что судом не были допрошены признанные потерпевшими судья и прокурор. Сам обвиняемый выступил с короткой речью, в которой посетовал на то, что его судят в колонии. Видеосвязь была прерывистой, неполадки устранил технический специалист.Прокурор на этой же стадии в свою очередь заявила, что решение Лефортовского суда Москвы является законным и обоснованным, право Навального на защиту не было нарушено, "обвинение и защита находились в равных условиях", также не были нарушены и принципы гласности – журналисты имели возможность работать на территории колонии.Вину Навального прокурор сочла полностью доказанной. Особенно представитель обвинения обратила внимание на то, что Навальный собирал пожертвования на участие в президентской кампании 2018 года, тогда как он достоверно знал, что по закону из-за судимости не мог быть зарегистрирован кандидатом. "По итогу [Навальный и его коллеги] распорядились деньгами по своему усмотрению, в том числе на личные нужды", - подчеркнула прокурор.В последнем слове Навальный выступил с заявлениями про Украину, регулярно получая замечания от председательствующей судьи за отход от обсуждения обжалуемого приговора.Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220519/sud-1789447951.html

https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html

https://ria.ru/20220322/avtozak-1779472274.html

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Кирилл Волков

происшествия, москва, алексей навальный, россия