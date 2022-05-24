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В Пентагоне считают, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией - РИА Новости, 24.05.2022
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В Пентагоне считают, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией
В Пентагоне считают, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией - РИА Новости, 24.05.2022
В Пентагоне считают, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией
Замминистра обороны США Кэтлин Хикс считает, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией по их членству в НАТО. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:20
2022-05-24T13:20
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
финляндия
турция
рабочая партия курдистана
швеция
нато
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра обороны США Кэтлин Хикс считает, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией по их членству в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Мы считаем, что Финляндия и Швеция смогут разрешить разногласия с турецкой стороной напрямую", - заявила Хикс во время встречи с министром обороны Норвегии Бьерном Арильдом Грэмом в Осло, ее слова приводит агентство Рейтер.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220524/nato-1790369500.html
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финляндия
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, финляндия, турция, рабочая партия курдистана, швеция, нато
13:20 24.05.2022
 
В Пентагоне считают, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией

Замминистра обороны США Хикс: Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией по НАТО

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра обороны США Кэтлин Хикс считает, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией по их членству в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции
"Мы считаем, что Финляндия и Швеция смогут разрешить разногласия с турецкой стороной напрямую", - заявила Хикс во время встречи с министром обороны Норвегии Бьерном Арильдом Грэмом в Осло, ее слова приводит агентство Рейтер.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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В миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинФинляндияТурцияРабочая партия КурдистанаШвецияНАТО
 
 
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