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Швеция и Финляндия примут участие в мадридском саммите НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
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Швеция и Финляндия примут участие в мадридском саммите НАТО
Швеция и Финляндия примут участие в мадридском саммите НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
Швеция и Финляндия примут участие в мадридском саммите НАТО
Финляндия и Швеция будут участвовать в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая во вторник на РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:33
2022-05-24T12:33
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
швеция
россия
нато
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МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Финляндия и Швеция будут участвовать в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Да, конечно", - ответил испанский премьер на вопрос модератора мероприятия о том, будут ли Швеция и Финляндия представлены на саммите Североатлантического альянса в Мадриде."Политическая воля и стремление союзников заключаются в том, чтобы принять в свои ряды эти две страны. Мы ускорим парламентский процесс, чтобы выполнить обязательства перед этими двумя странами", - подчеркнул Санчес.Кроме того, премьер сообщил, что Испания готовит неформальный ужин союзников по НАТО и ЕС, на котором будет обсуждаться стратегическая концепция развития западных стран до 2030 года.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220523/nato-1790270108.html
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, россия, нато, евросоюз, рабочая партия курдистана, испания
12:33 24.05.2022
 
Швеция и Финляндия примут участие в мадридском саммите НАТО

Премьер Испании Санчес: Швеция и Финляндия примут участие в мадридском саммите НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Финляндия и Швеция будут участвовать в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Да, конечно", - ответил испанский премьер на вопрос модератора мероприятия о том, будут ли Швеция и Финляндия представлены на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 21:11
Эрдоган призвал НАТО пойти навстречу Турции для принятия Финляндии и Швеции
"Политическая воля и стремление союзников заключаются в том, чтобы принять в свои ряды эти две страны. Мы ускорим парламентский процесс, чтобы выполнить обязательства перед этими двумя странами", - подчеркнул Санчес.
Кроме того, премьер сообщил, что Испания готовит неформальный ужин союзников по НАТО и ЕС, на котором будет обсуждаться стратегическая концепция развития западных стран до 2030 года.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинФинляндияШвецияРоссияНАТОЕвросоюзРабочая партия КурдистанаИспания
 
 
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