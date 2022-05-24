В Турции предрекли парадоксальный крах НАТО
Sabah: вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к распаду альянса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кризис на Украине и стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО — не что иное, как очередная попытка Соединенных Штатов укрепить ослабевающие связи в Атлантике, однако альянс может ждать парадоксальный финал. Такую точку зрения высказал турецкий журналист Берджан Тутар в статье для газеты Sabah.
По его мнению, Вашингтон старается осложнить прогрессирующие отношения Москвы и Анкары, но последняя уже нанесла тяжелый удар по американскому сценарию, высказавшись против расширения блока за счет Швеции и Финляндии. Чтобы устранить разногласия, придется радикально изменить структуру альянса, которая сегодня висит на волоске.
Тутара считает, что в то время как англосаксонский мир приветствует инициативу Стокгольма и Хельсинки, такой шаг может обернуться катастрофой для НАТО. В качестве примера журналист привел ситуацию на Украине, где киевские власти повелись на интриги Вашингтона и спровоцировали конфликт с Москвой. Причем ни США, ни НАТО не стали вмешиваться и вряд ли сделают это в случае с Швецией и Финляндией, считает обозреватель. По его словам, нет никаких гарантий, что эти страны не допустят тех же ошибок, которые совершил Киев, и не станут частью "грязного заговора" Штатов.
"Таким образом, ход Швеции и Финляндии к НАТО приведет скорее к ослаблению, чем сплочению рядов Атлантики, нарастанию рисков хаоса и еще большей хрупкости геополитической архитектуры в Европе. НАТО, судя по всему, расширяясь, распадется, как ни парадоксально", — подытожил он.
Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции 15 мая объявила о решении подать заявку на членство в Североатлантический альянс, отметив, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Финляндия вскоре тоже официально решила присоединиться к военному блоку.
Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказать "да" вступлению этих двух стран в альянс не получится, поскольку они не выдают Анкаре членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.
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