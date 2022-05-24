https://ria.ru/20220524/nato-1790338588.html

В Турции предрекли парадоксальный крах НАТО

В Турции предрекли парадоксальный крах НАТО - РИА Новости, 24.05.2022

В Турции предрекли парадоксальный крах НАТО

и стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО — не что иное, как очередная попытка Соединенных Штатов укрепить ослабевающие связи в Атлантике, однако альянс... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:29

2022-05-24T11:29

2022-05-24T11:29

в мире

реджеп тайип эрдоган

фетхуллах гюлен

турция

швеция

финляндия

нато

feto

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кризис на Украине и стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО — не что иное, как очередная попытка Соединенных Штатов укрепить ослабевающие связи в Атлантике, однако альянс может ждать парадоксальный финал. Такую точку зрения высказал турецкий журналист Берджан Тутар в статье для газеты Sabah.По его мнению, Вашингтон старается осложнить прогрессирующие отношения Москвы и Анкары, но последняя уже нанесла тяжелый удар по американскому сценарию, высказавшись против расширения блока за счет Швеции и Финляндии. Чтобы устранить разногласия, придется радикально изменить структуру альянса, которая сегодня висит на волоске.Тутара считает, что в то время как англосаксонский мир приветствует инициативу Стокгольма и Хельсинки, такой шаг может обернуться катастрофой для НАТО. В качестве примера журналист привел ситуацию на Украине, где киевские власти повелись на интриги Вашингтона и спровоцировали конфликт с Москвой. Причем ни США, ни НАТО не стали вмешиваться и вряд ли сделают это в случае с Швецией и Финляндией, считает обозреватель. По его словам, нет никаких гарантий, что эти страны не допустят тех же ошибок, которые совершил Киев, и не станут частью "грязного заговора" Штатов."Таким образом, ход Швеции и Финляндии к НАТО приведет скорее к ослаблению, чем сплочению рядов Атлантики, нарастанию рисков хаоса и еще большей хрупкости геополитической архитектуры в Европе. НАТО, судя по всему, расширяясь, распадется, как ни парадоксально", — подытожил он.Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции 15 мая объявила о решении подать заявку на членство в Североатлантический альянс, отметив, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Финляндия вскоре тоже официально решила присоединиться к военному блоку.Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказать "да" вступлению этих двух стран в альянс не получится, поскольку они не выдают Анкаре членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790032256.html

https://ria.ru/20220523/finlyandiya-1790173607.html

турция

швеция

финляндия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, турция, швеция, финляндия, нато, feto