https://ria.ru/20220524/nato-1790333732.html

Запад не выполнил договоренности по НАТО, заявил Мезенцев

Запад не выполнил договоренности по НАТО, заявил Мезенцев - РИА Новости, 24.05.2022

Запад не выполнил договоренности по НАТО, заявил Мезенцев

Запад, пообещав не расширять НАТО на восток, "коварно опрокинул" свои договоренности, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:17

2022-05-24T11:17

2022-05-24T11:20

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад, пообещав не расширять НАТО на восток, "коварно опрокинул" свои договоренности, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев."Мы, конечно, переживаем, что конфликт с братским для нас народом находится сегодня в этой фазе. Но мы прекрасно понимаем, Запад навязал нам модель, которую последовательно проводит 30 лет. Запад, пообещав не расширять НАТО на восток, коварно опрокинул свои договоренности", - сказал он в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Мы сегодня готовы быть более сплоченными. Мы сожалеем, что тот отклик на предложение национального лидера России, который прозвучал в декабре ушедшего года о формировании обновленной модели неделимой европейской и мировой безопасности был отклонен. Понятно, что это не шаги Запада декабря ушедшего года", - добавил Мезенцев.По его словам, это логика последних 30 лет, ответ на слабость и политическую наивность, которое проявило руководство Советского Союза, "когда обещания Запада сделать Советский Союз равным в диалоге, подтвердить нашу национальную модель, порадовать нас лакшери товарами стали очень дорогой ценой, потерей территорий".Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы.

https://ria.ru/20220524/nato-1790329344.html

https://ria.ru/20220523/nato-1790214567.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, нато, совет федерации рф, в мире