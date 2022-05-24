11:17 24.05.2022 (обновлено: 11:20 24.05.2022)
Запад не выполнил договоренности по НАТО, заявил Мезенцев
Госсекретарь СГ Мезенцев: Запад "коварно опрокинул" договоренности о нерасширении НАТО
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад, пообещав не расширять НАТО на восток, "коварно опрокинул" свои договоренности, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.
"Мы, конечно, переживаем, что конфликт с братским для нас народом находится сегодня в этой фазе. Но мы прекрасно понимаем, Запад навязал нам модель, которую последовательно проводит 30 лет. Запад, пообещав не расширять НАТО на восток, коварно опрокинул свои договоренности", - сказал он в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Мы сегодня готовы быть более сплоченными. Мы сожалеем, что тот отклик на предложение национального лидера России, который прозвучал в декабре ушедшего года о формировании обновленной модели неделимой европейской и мировой безопасности был отклонен. Понятно, что это не шаги Запада декабря ушедшего года", - добавил Мезенцев.
По его словам, это логика последних 30 лет, ответ на слабость и политическую наивность, которое проявило руководство Советского Союза, "когда обещания Запада сделать Советский Союз равным в диалоге, подтвердить нашу национальную модель, порадовать нас лакшери товарами стали очень дорогой ценой, потерей территорий".
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы.