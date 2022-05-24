https://ria.ru/20220524/melitopol-1790309653.html

Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи и лекарствах, заявила мэр

Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи и лекарствах, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022

Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи и лекарствах, заявила мэр

Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи и лекарствах, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:36

2022-05-24T09:36

2022-05-24T11:35

специальная военная операция на украине

общество

мелитополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи и лекарствах, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Город все еще нуждается в гуманитарной помощи, которую регулярно получает от МЧС России, волонтерских организаций Крыма и России", - сказала она.По словам Данильченко, "все еще есть потребность в медицинских препаратах, в первую очередь закрывается потребность аптек и медицинских учреждений".Она сообщила, что в Мелитополе отлажена система адресной доставки гуманитарной помощи жителям города и района, гуманитарная помощь выдается согласно заявкам старших по домам, по спискам инвалидов, ветеранов, матерей-одиночек и пожилых людей, многодетным семьям. Обработкой заявок занимается волонтерский штаб.И.о. главы военно-гражданской администрации отметила важность того, что также отлажена доставка адресных посылок для мелитопольцев от их родственников из Российской Федерации, в том числе из Крыма.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790304817.html

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790306297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мелитополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)