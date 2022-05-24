https://ria.ru/20220524/danilchenko-1790324493.html

Галина Данильченко: Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи

Галина Данильченко: Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи - РИА Новости, 24.05.2022

Галина Данильченко: Мелитополь нуждается в гуманитарной помощи

После освобождения от киевского режима Мелитополь возвращается к мирной жизни, город практически восстановлен, работает коммунальная служба. Исполняющая... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:30

2022-05-24T11:30

2022-05-24T11:30

интервью

россия

мелитополь

галина данильченко

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После освобождения от киевского режима Мелитополь возвращается к мирной жизни, город практически восстановлен, работает коммунальная служба. Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко в интервью РИА Новости рассказала о том, что скоро в Херсонской и Запорожской областях заработает МРБ-банк, почему город все еще нуждается в гуманитарной помощи, а также о том, как прежние киевские власти пытались украсть скифское золото.– В Мелитополе введена рублевая зона. Как это работает, и как в принципе предполагается, это будет работать?– На рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, на автозаправочных станциях предприниматели принимают оплату в рублях. В Мелитополе начало работу отделение МРБ-банка, когда предприниматели сдают в банк выручку в гривнах, на счет предприятия зачисляется рублевая валюта. Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет.– Вы сказали о банке. Подскажите, сейчас банк работает с какими клиентами?– Сейчас банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями. В приоритете – запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, а экономика города развивалась.– То есть сейчас вы с нуля выстраиваете экономику, которая на текущий момент зависит от банка?– Экономика города не может полноценно развиваться без платежной системы. Это практически самый главный сектор в работе экономики. Планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории Херсонской и Запорожской областей.– Получается, что оживление экономики региона начнется из Мелитополя, правильно?– Развитие экономики произойдет сразу после формирования бюджета области, который формировался на базе города. Мы учитывали потребности всего региона, и так как на нашей территории открываются банки, финансирование региона будет через мелитопольские отделения.– Какая сейчас гуманитарная ситуация в городе?– Город все еще нуждается в гуманитарной помощи, которую регулярно получает от МЧС России, волонтерских организаций Крыма и России. Все еще есть потребность в медицинских препаратах, в первую очередь закрывается потребность аптек и медицинских учреждений.– Как вообще гуманитарная помощь привозится в город? Как ее раздают?– В городе отлажена система адресной доставки гуманитарной помощи жителям города и района. Гуманитарная помощь выдается согласно заявкам старших домов, по спискам инвалидов, ветеранов, матерей-одиночек и пожилых людей, многодетным семьям. Доставляется адресно. Обработкой заявок занимается волонтерский штаб.Важно, что у нас также отлажена доставка адресных посылок для мелитопольцев от их родственников из Российской Федерации и Крыма.– Сколько сейчас беженцев в городе?– Общий транзит беженцев, который прошел из Мариуполя, – около 5000 человек. На сегодняшний день в городе остается 1500 человек. Часть беженцев уехали в Крым, после стабилизации ситуации в Мариуполе многие приняли решение вернуться домой и помогать восстанавливать город.– Вы лично общались со многими беженцами, есть ли история, которая произвела на вас самое большое впечатление?– Каждый рассказ беженцев поражает. Как люди выезжали из Мариуполя, как им вслед стреляли украинские военные формирования, как они вырывались из осажденного националистами города. Но была одна история, которая поразила больше всего. К нам приехали беженцы из Волновахи. Девушка была беременна, муж обратился к боевикам из "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) с просьбой вывести беременную жену с опасной территории, а ему отказали, сказав: умрет мать, умрет и ее ребенок.Когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним. Они организовали им вертолет, который привез их сюда. Здесь им оказали всю необходимую помощь и поддержку. Семья была очень благодарна российским военным и мелитопольцам за то, что мы их так радушно приняли.Несколько дней назад у молодой семьи родился мальчик, они приняли решение остаться в Мелитополе, жить и работать на благо нашего города.– Недавно в Мелитопольский музей вернули скифское золото. Какова его история? Почему его возвращение стало важным событием?– На нашей территории есть Мелитопольский курган. Он очень знаменит, имеет большую историческую ценность мирового значения. В кургане исследователи обнаружили много ценных исторических артефактов, в том числе и скифское золото, которое экспонировалось в нашем Мелитопольском музее и было нашей гордостью. Представители украинской власти, когда покидали город, пытались это золото вывезти. Попытку вывоза ценностей удалось пресечь. Исторические артефакты и дальше будут представлены в Мелитопольском краеведческом музее.– Сейчас в городе проводится огромное количество мероприятий для детей. Расскажите, что делают власти для маленьких жителей Мелитополя?– Мы много внимания уделяем нашим детям, их образованию, физическому развитию и, конечно, досугу. Дети должны жить мирной жизнью, гулять в парке, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, ходить на ледовую арену. Часто проводим детские праздники с аниматорами, конкурсами и призами, бесплатными аттракционами.В Мелитополе уже сформирована первая хоккейная команда, группы по плаванию, в том числе инклюзивные группы для реабилитации деток. Хотя киевское руководство совершало попытки взлома серверов в Мелитополе, чтоб не дать детям возможности заниматься спортом.– У киевского режима был доступ к управлению серверами, или это была хакерская атака?– Это вредительство и притом ужасное. Эти диверсии были направлены против детей. Они взламывали программное обеспечение, пытаясь растопить ледовую арену, номера телефона водноспортивного комплекса, по которому родители деток с ограниченными физическими возможностями могли записать детей в инклюзивные группы для реабилитации, были заблокированы мобильным оператором.Но ни одна попытка провокаций не повлияет на нашу мирную жизнь, на возможность детей заниматься спортом и оздоравливаться. Наши специалисты оперативно отладили все электронные системы, корректной работе спортивных комплексов больше ничего не угрожает.– Это были единственные попытки провокаций со стороны Украины?– Пытались они с помощью диверсии блокировать работу наших коммунальных предприятий. Бывший директор коммунального предприятия "Чистота", перед тем как сбежать из города, проник на территорию, вывел из строя большую часть техники, которая нужна была для уборки города, попытался ее поджечь и украл служебный автомобиль. Ему помешала служба охраны. Мы, конечно, технику восстановили. Сейчас город убирается, но, видимо, бывший директор предприятия хотел, чтобы город погряз в грязи и мусоре. Это просто подлость, абсолютная подлость со стороны гнусного человека, который позволил себе такие выходки.И, конечно, каждый, кто пытался навредить мелитопольцам, будет найден и будет отвечать по закону. Например, за воровство денег с коммунального предприятия "Теплосеть". Бывший директор украла деньги, которые люди платили за отопление, и скрылась из города.– Подробнее можете рассказать про этот случай?– Мелитопольское предприятие "Теплосеть" обеспечивает отоплением жителей города. Директор имела доступ к расчетному счету предприятия и вывела огромную сумму – порядка миллиона гривен. Она просто их украла у жителей города, украла у коммунального предприятия. Сейчас идет следствие, будет возбуждено уголовное дело.– Несмотря на это, город удается поддерживать в порядке?– Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования. Сегодня все коммунальные предприятия работают, инфраструктура сохранена, а там, где была разрушена, – восстановлена.– Вы говорите, что город сохранили российские военные. Сложилось впечатление, что это те самые "вежливые люди"?– Я бы их назвала не просто вежливыми людьми. Я бы их назвала очень внимательными, заботливыми и отзывчивыми. Они помогали жителям города, раздавали свои сухпайки всем, кто к ним обращался, детям давали конфеты, шоколадки.Российских военных никто не боится. К ним подходят люди в городе, общаются, разговаривают, улыбаются. Мне рассказывала женщина, как она пришла на рынок что-то купить, и тяжело было нести сумки. Российские военные на своей машине отвезли домой и дали ей еще продуктов. И таких случаев – сплошь и рядом.Пойдите, спросите у любого жителя города и не найдете ни одного человека, кто бы сказал, что его российские военные обидели.Бояться стоит только тем, кто замышляет провокации, пытается нанести вред жизни и здоровью мелитопольцев.– Куда пропали очереди? В городе их практически нет.– В городе уже нет необходимости делать запасы и закупаться впрок. Когда ситуация нестабильная, человек старается запастись на два-три месяца, но теперь мелитопольцы уверены в завтрашнем дне, знают, что они в любой день придут и купят себе тот препарат или продукт, который им нужен.– Налажено ли экономическое взаимодействие с Россией, Крымом и Донбассом?– Наши предприятия возобновляют контракты с российскими партнерами, отгружают свою продукцию, производимую в Мелитополе. Это очень большой спектр наименований запчастей разного плана, бытовых товаров и многого другого. И таким образом, мы надеемся, что наши взаимоотношения с Россией выйдут на прежний уровень. Более 80% того, что производил Мелитополь, востребовано, в первую очередь, в России и в странах СНГ.– Что именно производится в Мелитополе?– Из промышленных товаров – запчасти на сельхозтехнику и автомобили, электрооборудование, гидравлическое оборудование, запчасти на двигатели внутреннего сгорания. Спектр очень большой... Если взять прайсы крупных промышленных предприятий, а у нас их более десятка, то у каждого предприятия найдется как минимум от 200 до 1000 наименований производимой продукции. Есть предприятия, которые могут выполнять и оборонные заказы.– Мелитопольская черешня – тоже важный элемент экспорта?– Мелитопольская черешня — это наша гордость. К сожалению, в последнее время ее выращивание монополизировал один из представителей бывшей украинской власти. Но скоро начнется черешневый сезон, Крым, Москва и самые отдаленные уголки России смогут попробовать нашу черешню.– Как Мелитополь отметил День Победы?– День Победы для мелитопольцев всегда был очень значимым и важным, до 2014 года десятки тысяч людей выходили на парад Победы, но после переворота 2014 года мы не имели возможности в полной мере отмечать этот праздник.Последний раз мы пытались выйти на парад в 2016 году, когда на наших ветеранов была совершена попытка нападения, украинские националисты отбирали флаги и рвали портреты наших победителей. Людей восемь лет запугивали, и только в этом году мы поняли, что можно выйти и гордо пройти к Вечному огню, надеть георгиевскую ленточку, возложить цветы, взять портреты дедов и пройти "Бессмертным полком".Для многих мелитопольцев День Победы стал символом освобождения, точкой отсчета жизни нового Мелитополя. Мы восстановили город после так называемой деккомунизации, вернули себе нашу Победу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/kherson-1790322661.html

https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html

https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789309429.html

россия

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, мелитополь, галина данильченко