https://ria.ru/20220524/melitopol-1790306297.html
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:04
2022-05-24T09:04
2022-05-24T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования", - сказала она.По словам Данильченко, "сегодня все коммунальные предприятия работают, инфраструктура сохранена, а там, где была разрушена, восстановлена".Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/melitopol-1790303320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь
09:04 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр
Мэр Мелитополя Данильченко заявила, что российские военные помогли сохранить город