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Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790306297.html
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:04
2022-05-24T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования", - сказала она.По словам Данильченко, "сегодня все коммунальные предприятия работают, инфраструктура сохранена, а там, где была разрушена, восстановлена".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/melitopol-1790303320.html
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в мире, мелитополь
09:04 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
 
Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр

Мэр Мелитополя Данильченко заявила, что российские военные помогли сохранить город

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.
"Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования", - сказала она.
По словам Данильченко, "сегодня все коммунальные предприятия работают, инфраструктура сохранена, а там, где была разрушена, восстановлена".
Читайте полный текст интервью >>
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:41В мире
В Мелитополе сообщили о готовности предприятий выполнять оборонные заказы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитополь
 
 
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