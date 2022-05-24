https://ria.ru/20220524/melitopol-1790306297.html

Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр

Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022

Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила мэр

Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:04

2022-05-24T09:04

2022-05-24T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Российские военные помогли сохранить Мелитополь, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования", - сказала она.По словам Данильченко, "сегодня все коммунальные предприятия работают, инфраструктура сохранена, а там, где была разрушена, восстановлена".Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/melitopol-1790303320.html

мелитополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь