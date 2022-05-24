Рейтинг@Mail.ru
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790304817.html
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 24.05.2022
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг
В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:52
2022-05-24T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790308893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ec747fafac40d66833f210a7e371111.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости.Город находится под контролем российских военных с 24 февраля.С 1 мая на этом флагштоке развевалось знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей.Российские флаги водрузили во многих городах, оставленных украинскими войсками, а именно в Херсоне, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Волчанске, Васильевке, Казачьих Лагерях и Розовке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, и к концу марта они существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301025.html
россия
мелитополь
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский флаг над главной площадью Мелитополя
Российский флаг подняли над главной площадью Мелитополя
2022-05-24T08:52
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790308893_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_16070e0d95bbe722a1f518cf47ba0828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:52 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
 
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг

Над площадью Победы в Мелитополе подняли российский флаг

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости.
Город находится под контролем российских военных с 24 февраля.
С 1 мая на этом флагштоке развевалось знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей.
Российские флаги водрузили во многих городах, оставленных украинскими войсками, а именно в Херсоне, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Волчанске, Васильевке, Казачьих Лагерях и Розовке.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
06:31Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, и к концу марта они существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:03
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияМелитопольЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала