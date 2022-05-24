https://ria.ru/20220524/melitopol-1790304817.html

Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг

Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 24.05.2022

Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг

В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:52

2022-05-24T08:52

2022-05-24T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости.Город находится под контролем российских военных с 24 февраля.С 1 мая на этом флагштоке развевалось знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей.Российские флаги водрузили во многих городах, оставленных украинскими войсками, а именно в Херсоне, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Волчанске, Васильевке, Казачьих Лагерях и Розовке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, и к концу марта они существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)