https://ria.ru/20220524/melitopol-1790304817.html
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 24.05.2022
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг
В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:52
2022-05-24T08:52
2022-05-24T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. В Мелитополе над центральной площадью Победы подняли флаг России, передает корреспондент РИА Новости.Город находится под контролем российских военных с 24 февраля.С 1 мая на этом флагштоке развевалось знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей.Российские флаги водрузили во многих городах, оставленных украинскими войсками, а именно в Херсоне, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Волчанске, Васильевке, Казачьих Лагерях и Розовке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, и к концу марта они существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>
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Российский флаг над главной площадью Мелитополя
Российский флаг подняли над главной площадью Мелитополя
2022-05-24T08:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:52 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг
Над площадью Победы в Мелитополе подняли российский флаг